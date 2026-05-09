Смерть мужчины возле "Политеха" в Киеве: в метрополитене после трагедии готовят срочные изменения

Скорая помощь / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Реклама

В пятницу вечером, 8 мая, в Киеве недалеко от станции метро «Политехнический институт» произошло трагическое событие, человеку внезапно стало плохо: он потерял сознание, упал и умер.

В Киевском метрополитене выразили искренние соболезнования родным и близким умершего.

«Ситуация вызвала общественный резонанс и показала, что нужно проанализировать каждый этап реагирования, взаимодействие служб и действующие процедуры в подобных экстренных случаях», сообщили в метрополитене.

Реклама

Отмечается, что в настоящее время идет сбор информации от всех находящихся на станции работников, чтобы детально проработать хронологию события и обстоятельства. По результатам будут пересмотрены действующие алгоритмы взаимодействия между работниками метро и полиции. В частности, когда случай случается рядом со станциями метрополитена.

В метрополитене уточнили, что автоматические внешние дефибрилляторы появились на станциях киевского метро в 2020 году. За это время их десятки раз использовали для оказания медицинской помощи, и они уже неоднократно помогали спасать жизнь пассажиров. Используют их в соответствии с утвержденными алгоритмами.

«Эта трагическая ситуация еще раз подтверждает, насколько критически важно наличие автоматических внешних дефибрилляторов в местах с большим количеством людей. Так что метро совместно с сотрудниками полиции, учитывая ситуацию, пересмотрит алгоритмы использования дифибрилляторов», — подытожили в киевском метрополитене.

Напомним, в Киеве на Берестейском проспекте вчера, 8 мая, умер мужчина, которому внезапно стало плохо на улице, он потерял сознание, а затем упал возле ТРЦ «Смарт-Плаза». Это произошло недалеко от станции метро «Политехнический институт». В Сети пишут, что человека можно было спасти благодаря дефибриллятору со станции метро, но предоставить его там отказались.

Реклама

Новости партнеров