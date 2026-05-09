- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 656
- Время на прочтение
- 2 мин
Смерть мужчины возле "Политеха" в Киеве: в метрополитене после трагедии готовят срочные изменения
Руководство Киевского метрополитена начало служебное расследование и пересмотр правил оказания медицинской помощи после резонансной смерти мужчины возле входа на станцию метро «Политехнический институт».
В пятницу вечером, 8 мая, в Киеве недалеко от станции метро «Политехнический институт» произошло трагическое событие, человеку внезапно стало плохо: он потерял сознание, упал и умер.
В Киевском метрополитене выразили искренние соболезнования родным и близким умершего.
«Ситуация вызвала общественный резонанс и показала, что нужно проанализировать каждый этап реагирования, взаимодействие служб и действующие процедуры в подобных экстренных случаях», сообщили в метрополитене.
Отмечается, что в настоящее время идет сбор информации от всех находящихся на станции работников, чтобы детально проработать хронологию события и обстоятельства. По результатам будут пересмотрены действующие алгоритмы взаимодействия между работниками метро и полиции. В частности, когда случай случается рядом со станциями метрополитена.
В метрополитене уточнили, что автоматические внешние дефибрилляторы появились на станциях киевского метро в 2020 году. За это время их десятки раз использовали для оказания медицинской помощи, и они уже неоднократно помогали спасать жизнь пассажиров. Используют их в соответствии с утвержденными алгоритмами.
«Эта трагическая ситуация еще раз подтверждает, насколько критически важно наличие автоматических внешних дефибрилляторов в местах с большим количеством людей. Так что метро совместно с сотрудниками полиции, учитывая ситуацию, пересмотрит алгоритмы использования дифибрилляторов», — подытожили в киевском метрополитене.
Напомним, в Киеве на Берестейском проспекте вчера, 8 мая, умер мужчина, которому внезапно стало плохо на улице, он потерял сознание, а затем упал возле ТРЦ «Смарт-Плаза». Это произошло недалеко от станции метро «Политехнический институт». В Сети пишут, что человека можно было спасти благодаря дефибриллятору со станции метро, но предоставить его там отказались.