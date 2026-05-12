Смерть мужчины возле станции метро: новые подробности громкого скандала в Киеве и почему не помогли человеку
В Киеве возле станции "Политехнический институт" умер мужчина. Работники метро трижды отказали в выдаче дефибриллятора, потому что происшествие произошло за пределами станции. Подробности трагедии на ТСН.
В столице недалеко от метрополитена умер мужчина. Ему стало плохо, прохожие бросились оказывать помощь, но когда понадобился дефибриллятор, который есть на каждой станции — работники подземки и полиция трижды отказались его предоставить.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.
Мужчину пытались спасти прохожие
Наталья Бойко, инструктор по домедицинской помощи, оказалась рядом случайно. Увидев на асфальте мужчину без сознания с разбитой головой, она мгновенно начала реанимацию.
Наталья Бойко: «Сразу начала делать компрессию на грудную клетку и сразу уточнила, вызвали ли уже скорую».
Пока медики были в пути, очевидцы побежали к ближайшему входу в метро — до него было всего 50 метров. Все знали: на каждой станции есть автоматический внешний дефибриллятор (АЗД). Однако помощи не дождались.
Наталья Бойко: «Буквально через несколько минут человек вернулся и сказал, что работники метро отказали. Я попросила еще раз сходить, чтобы они дословно передали: здесь не просто кому-то плохо, здесь проводится реанимация, АЗД крайне необходим! Но девушка услышала отказ во второй раз. И от работников метро, и от работника полиции. Он дословно передал: „Я вам дефибриллятор дать не могу. Все. Точка“.
Время, которое стоило жизни
Скорая приехала через 20 минут. Только тогда, когда медики достали свой профессиональный аппарат, из метро наконец вынесли станционный дефибриллятор в сопровождении полицейского. Но было поздно. Специалисты отмечают: при остановке сердца каждая минута промедления уменьшает шансы на выживание на 10%. Шанс на спасение является самым высоким в первые 3-5 минут.
Мария Назарова, соучредитель инициативы «РеаниМетро», которая годами боролась за установку АЗД в подземке, потрясена. По ее данным, с 2020 года в метро благодаря этим аппаратам удалось спасти уже 12 жизней.
Мария Назарова: «Можно сколько хочешь говорить о границах, страхах или материальной ответственности — это все полемика. Потому что когда на кону человеческая жизнь, то ее спасение на первом месте».
Официальная реакция метрополитена
В КП «Киевский метрополитен» обещают провести внутреннее расследование. Предварительное объяснение — инцидент произошел за пределами станции, а четкого алгоритма для таких случаев не было.
Из заявления метрополитена: «Основная задача — проанализировать ситуацию и выработать отдельный алгоритм реагирования вне станций, но с соблюдением безопасности перевозок».
Наталья Бойко уже написала жалобу в полицию, ведь по закону правоохранители обязаны оказывать домедицинскую помощь. Женщина надеется, что огласка поможет изменить правила, чтобы «бумажные инструкции» больше не становились причиной смерти.
