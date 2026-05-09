Смерть мужчины возле станции метро в Киеве: что известно

Медики не смогли спасти мужчину

В Киеве на Берестейском проспекте вчера, 8 мая, умер мужчина, которому внезапно стало плохо на улице, он потерял сознание, а затем упал возле ТРЦ «Смарт-Плаза».

Это произошло недалеко от станции метро «Политехнический институт». В Сети пишут, что человека можно было спасти благодаря дефибриллятору со станции метро, но предоставить его там отказались.

Сообщается, что неравнодушные прохожие сразу же бросились на помощь мужчине. Среди них была инструктор по домедицинской помощи, которая быстро оценила состояние мужчины и начала делать сердечно-легочную реанимацию. Кто-то из прохожих вызвал “скорую”.

На месте инцидента. Фото: Ярослав Емельяненко

Собравшихся вокруг людей попросили принести дефибриллятор со станции метро «Политехнический институт», но работники станции сначала якобы отказали в предоставлении дефибриллятора, а когда все же его принесли, то было поздно.

Пользователей социальных сетей возмутило поведение сотрудников метро. Ведь дефибриллятор якобы принесли только через 20 минут после жалоб на 102 и когда медики скорой уже прибыли на место со своим оборудованием.

В полиции Киева говорят, что сейчас разбираются в ситуации, как все было на самом деле. Там добавляют, что мужчине, умершему было 63 года.

Также инцидент обещают прокомментировать в Киевском метрополитене, где выясняют все обстоятельства происшествия.

