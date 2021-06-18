Смерть пешехода от колеса лесовоза: была ли машина исправна и кто ответит

После оказания первой помощи 45-летнего Василия повезли в реанимацию. Однако несмотря на усилия медиков — спасти мужчину не удалось.

От колеса лесовоза на ходу отлетела деталь и попала в пешехода. Удар был таким мощным, что мужчине отрезало руку. Произошло это в городе Березне на Ровенщине. Сначала пострадавшему оказывала помощь его сестра, потом медики "скорой", однако из-за большой кровопотери он скончался в больнице.

О том, был ли лесовоз исправен и кто ответит за смерть пешехода — 18 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Брат погибшего Петр рассказывает, что тот был с его 13-летним сыном. И парня спасло то, что его позвала тетя, потому что за секунду едва ли не вся улица услышала мощный удар.

По словам руководителя следственного отделения Березновской полиции Виталия Штемпеля, произошла разгерметизация колеса, в результате чего одна из деталей колеса отлетела и попала в пешехода.

Первым мужчину, которому деталь отрезала руку, увидел его племянник и бросился звать родственников.

Сестра погибшего Галина Финчук, которая работает медсестрой на фабрике, среагировала мгновенно. Затем прибыла и "скорая".

По словам заместителя руководителя центра экстренной медпомощи Ровенщины Олега Ушкевича, от удара мужчина ударился головой об асфальт.

После оказания первой помощи 45-летнего Василия повезли в реанимацию. Однако несмотря на усилия медиков — спасти мужчину не удалось.

Почему отлетела деталь колеса — на предприятии, где работает грузовик, сказать некому. Мол, руководства на месте нет. Не сыскать по адресу и водителя лесовоза.

Кто за что отвечает и чья вина в гибели пешехода — расследуют в полиции. Виновному грозит до 8 лет за решеткой. Такие аварии на Ровенщине не впервые. Ровно год назад похожая трагедия произошла в селе Новоречица. Тогда деталь от колеса лесовоза убила 11-летнюю девочку, которая стояла у магазина.

Это был грузовик лесхоза и сейчас за это судят руководителя автотранспортного цеха. Во время расследования выяснили, что именно он выпустил на рейс лесовоз, который имел неисправности.

Новости Украины: кто будет отвечать за смерть мужчины, в которого отлетела деталь от лесовоза

В то же время медики "скорой" отмечают, что при таких ДТП — жизнь спасают минуты. Сестра Василия действовала правильно, но пока бежала за помощью — время было потеряно.

"Если бы свидетели происшествия сразу наложили бы жгут и остановили артериальное кровотечение, он имел бы все шансы остаться живым", — отмечают они.

Между тем лесовозы и дальше ездят по этой улице. Родственники погибшего хотят, чтобы виновные понесли наказание. Чтобы больше таких трагедий не случалось.

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