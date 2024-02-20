Смерть пилота Максима Кузьминова: как разведка РФ угрожала ему и что известно о деле

В Испании нашли мертвым российского пилота Кузьминова, перегнавшего вертолет из РФ в Украину.
Российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года во время операции ГУР Минобороны перегнал российский вертолет Ми-8 на территорию Украины, нашли мертвым в Испании.
Информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
ТСН.ua собрал все, что известно о смерти Максима Кузьминова и об угрозах ему российской разведки.
Подробности дела
Как рассказали источники ГУР, Максим Кузьминов после успешной операции с похищением российского вертолета, за которую он получил 500 тысяч долларов в качестве вознаграждения, решил переехать в Испанию.
Известно, что перед смертью он пригласил свою бывшую девушку к себе, а затем его нашли застреленным.
Источники ГУР также рассказали, что неподалеку нашли сгоревшую машину, на которой предположительно убегали убийцы Максима Кузьминова.
Издание "Il Correspondente", написало, что Максима Кузьминова убили в городе Аликанте шесть дней назад, 12 выстрелами, а затем еще и переехали на автомобиле. А на его теле якобы были наличные – 100 тысяч долларов.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Расстреляли Максима Кузьминова! Это тот пилот, который перегнал в Украину российский вертолет.
Кузьминову предлагали остаться в Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что российскому пилоту Максиму Кузьминову предлагали остаться в Украине.
"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании", — сказал Данилов.
Однако Данилов отметил важность дождаться официальных выводов испанской стороны относительно смерти Кузьминова.
Разведка РФ приказала ликвидировать пилота Кузьминова
В главном разведывательном управлении (ГРУ) России в октябре 2023 года заявили о приказе ликвидировать российского лётчика Максима Кузьминова.
Люди, представленные якобы офицерами спецподразделений ГРУ, заявили, что получили соответствующий приказ и сказали, что ликвидация Кузьминова – это "вопрос времени".
"В суд не вернется, думаю, не доживет", – сказал сотрудник спецслужбы РФ.
В ГРУ РФ пилота тогда назвали "предателем" и пообещали, что он будет наказан по всей строгости закона России "за измену своих братьев".
"Конечно найдем, мы до всех дотянемся, наши руки длинные", – заявили в ГРУ.
Операция "Синица"
Украинская разведка провела успешную операцию "Синица" – в конце августа 2023 года российский лётчик Максим Кузьминов добровольно пригнал из России вертолет Ми-8 в Харьковскую область.
По словам лётчика РФ, он вышел на связь с украинской разведкой через Telegram-канал в конце 2022-го. Операцию "Синица" планировали около шести месяцев.
На борту Ми-8 было еще два члена экипажа. Максим Кузьминов рассказал, что убеждал их сдаться, однако они отказались. При приземлении они выбежали из вертолета в сторону границы. Дальнейшая судьба членов экипажа Максима Кузьминова неизвестна, однако он отметил, что их могли ликвидировать.
Максим Кузьминов уже в Украине рассказал, что совершал полеты в оккупированные Мариуполь и Бердянска, однако подчеркнул, что не наносил ударов по территории нашего государства.
Как писали СМИ, российского лётчика на решение выйти на связь с ГУР могла подтолкнуть его мать Инна Кузьминова.
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