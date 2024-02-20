Смерть пилота Максима Кузьминова: как разведка РФ угрожала ему и что известно о деле

В Испании нашли мертвым российского пилота Кузьминова, перегнавшего вертолет из РФ в Украину.

Российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года во время операции ГУР Минобороны перегнал российский вертолет Ми-8 на территорию Украины, нашли мертвым в Испании.

Информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

ТСН.ua собрал все, что известно о смерти Максима Кузьминова и об угрозах ему российской разведки.

Подробности дела

Как рассказали источники ГУР, Максим Кузьминов после успешной операции с похищением российского вертолета, за которую он получил 500 тысяч долларов в качестве вознаграждения, решил переехать в Испанию.

Известно, что перед смертью он пригласил свою бывшую девушку к себе, а затем его нашли застреленным.

Источники ГУР также рассказали, что неподалеку нашли сгоревшую машину, на которой предположительно убегали убийцы Максима Кузьминова.

Издание "Il Correspondente", написало, что Максима Кузьминова убили в городе Аликанте шесть дней назад, 12 выстрелами, а затем еще и переехали на автомобиле. А на его теле якобы были наличные – 100 тысяч долларов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Расстреляли Максима Кузьминова! Это тот пилот, который перегнал в Украину российский вертолет.

Кузьминову предлагали остаться в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что российскому пилоту Максиму Кузьминову предлагали остаться в Украине.

"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании", — сказал Данилов.

Однако Данилов отметил важность дождаться официальных выводов испанской стороны относительно смерти Кузьминова.

Максим Кузьминов на пресс-конференции ГУР/Фото: "Медиацентр-Украина"

Разведка РФ приказала ликвидировать пилота Кузьминова

В главном разведывательном управлении (ГРУ) России в октябре 2023 года заявили о приказе ликвидировать российского лётчика Максима Кузьминова.

Люди, представленные якобы офицерами спецподразделений ГРУ, заявили, что получили соответствующий приказ и сказали, что ликвидация Кузьминова – это "вопрос времени".

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"В суд не вернется, думаю, не доживет", – сказал сотрудник спецслужбы РФ.

В ГРУ РФ пилота тогда назвали "предателем" и пообещали, что он будет наказан по всей строгости закона России "за измену своих братьев".

"Конечно найдем, мы до всех дотянемся, наши руки длинные", – заявили в ГРУ.

Операция "Синица"

Украинская разведка провела успешную операцию "Синица" – в конце августа 2023 года российский лётчик Максим Кузьминов добровольно пригнал из России вертолет Ми-8 в Харьковскую область.

Российский летчик Максим Кузьминов / Фото: скриншот с видео

По словам лётчика РФ, он вышел на связь с украинской разведкой через Telegram-канал в конце 2022-го. Операцию "Синица" планировали около шести месяцев.

На борту Ми-8 было еще два члена экипажа. Максим Кузьминов рассказал, что убеждал их сдаться, однако они отказались. При приземлении они выбежали из вертолета в сторону границы. Дальнейшая судьба членов экипажа Максима Кузьминова неизвестна, однако он отметил, что их могли ликвидировать.

Максим Кузьминов уже в Украине рассказал, что совершал полеты в оккупированные Мариуполь и Бердянска, однако подчеркнул, что не наносил ударов по территории нашего государства.

Как писали СМИ, российского лётчика на решение выйти на связь с ГУР могла подтолкнуть его мать Инна Кузьминова.

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