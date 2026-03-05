Смерть после операции в частной клинике Киева: родные обвиняют врачей в халатности

Похожий случай ненадлежащего лечения в клинике расследует полиция Киева

В частной клинике Киева после операции по удалению камней в почках скончался 66-летний мужчина. Его семья убеждена: трагедия произошла из-за халатности медиков и ненадлежащего ухода в послеоперационный период.

Начало лечения и роковая операция

Дочь умершего, Светлана, рассказывает, что у отца обнаружили камень в почках и песок в мочевом пузыре. Геннадий Чауров имел жалобы на здоровье, в частности, изменение цвета лица, поэтому обратился за помощью в частное учреждение — медицинский центр «Consilium Medical». После обследования в филиале по улице Ревуцкого его направили на операцию в корпус на Глубочицкой.

По словам дочери, ситуация стала критической внезапно:

«Отец два месяца проходил с катетером. А потом поехал в клинику его снимать. С собой, извините, даже белья на замену не взял, потому что уже вечером планировал вернуться домой, но, к сожалению, не пришел. В клинике ему стало хуже, сделали операцию, после чего он попал в реанимацию медицинского центра, где находился семь дней. Умер 11 февраля», — рассказывает Светлана Чаурова.

Обвинения в ненадлежащем уходе

Родственники утверждают, что в реанимации пациент не получал необходимую помощь, несмотря на очевидные признаки ухудшения состояния. Светлана ссылается на слова соседей по палате, которые слышали мольбы отца о помощи и он сам это рассказывал детям, когда еще мог говорить.

«Отец стонал от боли и просил помощи, а врачи ему говорили, что у него газы, а на самом деле его там жгло и выходила желчь. Вместо того чтобы следить за состоянием пациента после операции, ему только кололи обезболивающее и просто запустили послеоперационную помощь», — говорит женщина.

Родственникам сообщили, что причиной смерти мужчины стало внутрибрюшное кровотечение — состояние, которое не было напрямую связано с первичным диагнозом, с которым пациент обратился за помощью в медицинское учреждение.

Сообщение Светланы Чауровой в сети

Вопросы к документам и перемещение тела

Особое внимание семья обращает на юридические и процедурные аспекты. По словам Светланы Чауровой, клиника подготовила документы так, что отец подписал согласие на возможные последствия после операции и во время пребывания в реанимации.

Кроме того, тело умершего передали в морг без участия полиции и опознания родными.

«Когда сообщили о смерти отца, мы в шоке приехали в больницу, и тело было уже в морге. Нам сказали, что увидеть ничего нельзя. Только поинтересовались: „Будете делать вскрытие или нет?“ Мы были в таком шокирующем состоянии, что отказались, мол, отец и так натерпелся. А когда отдавали тело в крематорий, нас спросили: „А где заключение медицинского эксперта и все остальные необходимые бумаги?“. Без них с диагнозом, который был у отца, он не мог умереть», — отмечает дочь.

Финансовый аспект и обращение к правоохранителям

Семья потратила на лечение значительные средства: операция стоила около 200 тысяч гривен, а каждый день пребывания в реанимации — 20–30 тысяч. Общая сумма расходов составила около 300 тысяч гривен.

Родственники пытаются добиться справедливости через прокуратуру, однако там отмечают, что вмешательство возможно только после обращения в полицию, которое семья не сделала сразу из-за шокового состояния.

Еще одним болезненным моментом для семьи стало безразличие персонала в последние дни жизни отца:

«У отца поднялась температура, он хрипел. Медики объяснили — пневмония, в легких собралась жидкость. Врач обещал, что откачает жидкость утром. Но этого никто не сделал до вечера — отец страдал несколько часов. Мой брат, который пришел навестить папу, с криками заставил врача это сделать, и только после откачки жидкости отец смог говорить. Когда папы не стало, мы хотели посмотреть в глаза этому врачу, но нам сказали, что он за ночь ушел в отпуск», — резюмирует Светлана.

В полиции Киева сообщили, что расследуют другой случай, связанный с упомянутым медицинским учреждением

Отказ от вскрытия и медицинская тайна: что говорят в медицинском центре

ТСН.ua обратился с запросом в медицинский центр «Consilium Medical», но руководство заведения отказалось отвечать на поставленные вопросы, ссылаясь на медицинскую и врачебную тайну.

Нам сообщили, что «не имеют правовых оснований для разглашения конфиденциальной информации» и отказывают в предоставлении запрашиваемой информации.

«У заведения отсутствует согласие пациента на разглашение медицинских данных, а также нет документов, свидетельствующих о его недееспособности или других правовых основаниях для раскрытия врачебной тайны», — сообщил в ответе на запрос ТСН.ua Дмитрий Решетько, директор медицинского центра «Consilium Medical».

Что касается вопроса о вскрытии и выдаче тела, то в заведении утверждают, что все действия осуществлялись на основании надлежащим образом оформленных документов и в пределах компетенции заведения.

«Жена умершего подала письменное заявление, в котором отметила, что отказывается от проведения вскрытия, претензий к клинике нет, и получила тело. Эта информация содержится во внутренних документах заведения и не подлежит детальному разглашению в публичной плоскости без надлежащих правовых оснований», — сообщил руководитель медицинского центра.

Расследуют другое дело по клинике: что говорят в полиции

В ГУНП Киева нам сообщили, что следственными подразделениями в течение 2025-2026 годов по факту ненадлежащего выполнения своих обязанностей медицинскими работниками медицинского центра «Consilium Medical», повлекшего смерть гр. Чаурова Г.В., сведения в Единый реестр досудебных расследований не вносились и досудебное расследование не производилось.

«Вместо этого, 15 февраля 2025 года следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по факту возможного ненадлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками вышеуказанного медицинского центра. Досудебное расследование продолжается по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины», — отметили ТСН.ua в полиции Киева.

Там добавляют, что действия работников медицинских учреждений и правоохранительных органов предусмотрены Порядком взаимодействия между органами и подразделениями Национальной полиции, учреждениями здравоохранения и органами прокуратуры Украины при установлении факта смерти человека во время военного положения на территории Украины, утвержденного приказом МВД Украины, Минздрава и Офиса Генерального прокурора № 177/450/46 от 09 марта 2022 года.