Смерть президента Ирана Раиси: политический хаос, поиск преемника и серьезный повод задуматься России и Китаю

Вертолет разбился в провинции Восточный Азербайджан. Хотя иранское государственное телевидение сначала сообщало о "жесткой посадке", многие факты указывают на то, что из-за плохих погодных условий (ограниченной видимости и густого тумана) вертолет врезался в гору и вспыхнул. Только к утру понедельника, 20 мая, спасатели нашли место авиатрошки. Все пассажиры, включая 63-летнего президента Ирана Эбрагима Раису и министра иностранных дел Хосейна Амира-Абдоллахяна, погибли. Два других вертолета, двигавшихся в колонне, добрались до Тебриза.

Во вторник, 21 мая, в Иране прошла церемония прощания. Президентские выборы назначены на 28 июня. Однако вряд ли смерть Эбрагима Раиси и назначение преемника (само назначение, потому что о выборах в Иране говорить не приходится) что-то изменят. В действительности страной руководит 85-летний верховный лидер Али Хаменеи. Да, Раиси считался одним из главных претендентов на его замену, рядом с сыном Моджтабой Хаменеи. Однако украинцев мало волнует, был ли это несчастный случай, или нет. Нам важно, чтобы прекратились поставки иранского оружия в Россию. К тому же свои интересы в Иране имеет и Китай, который также помогает российскому ОПК. А политический хаос в Иране, к которому и может привести смерть Эбрагима Раиси, может повлиять на отношения Тегерана с Москвой и Пекином.

Что значит смерть президента Ирана Эбрагима Раиси? Кто может заменить его в должности? Но как это повлияет на отношения Ирана с Китаем и Россией? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

От самолета до "шахедов": версии авиатрощи

Объективно негативное отношение украинцев к Ирану сформировалось еще в январе 2020, когда в небе над Тегераном они сбили наш Boeing-737. Тогда погибли 176 человек. Однако Иран по-прежнему отказывается взять на себя всю полноту ответственности за катастрофу, не говоря уже о выплате компенсаций семьям погибших. С 2022 года Иран поставляет России ударные "шахеды", которыми и почти каждый день атакует Украину. Тегеран даже передал Москве технологии их производства, которые собирали ее в самой России. Поэтому Украина, уже третий год противостоящая полномасштабному российскому вторжению, заинтересована в прекращении поддержки России такими странами, как Иран, Китай и КНДР.

Сразу после того, как стало ясно, что в авиатроше никто не выжил, иранские СМИ и источники, приближенные к власти, начали сообщать, что к аварии привела техническая неисправность из-за американских санкций, мол, у Тегерана не было доступа к западным запчастям, чтобы надлежащим образом обслуживать вертолет Bell 212, который и перевозил президента Раиси и других чиновников. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби мгновенно опроверг обвинение:

"Официальные источники Ирана называют причиной плохие условия полета, в частности туман. И каждая страна, кто бы это ни был, несет собственную ответственность за обеспечение безопасности и надежности своего оборудования, включая гражданскую авиацию. Так что снова абсолютно безосновательные обвинения, в этом нет правды. И это не удивительно, к сожалению, что иранский режим снова найдет способ обвинить США в проблемах, которые он сам создал.

Однако западная пресса активно пишет, что Администрация Байдена очень обеспокоена обвинениями Тегерана в адрес Вашингтона. По данным Politico, это может повлечь за собой эскалацию напряженности с Израилем. Хотя никаких признаков его причастности к этой катастрофе нет. Даже министр транспорта Турции (именно турецкий беспилотник нашел место аварии и обломки, потому что зона авиатрощи была в ответственности Анкары) Абдулкадир Уралоглу заявил, что вертолет, на борту которого находился Раиси, не подавал сигналов, и что это выглядит несчастным случаем из-за неблагоприятной и погоду. Вместе с тем The Washington Post отмечает, что обслуживание вертолетов американского производства, которые до сих пор эксплуатирует Иран, может быть действительно усложнено действием международных санкций. Другие СМИ добавляют, что после Исламской революции в Иране в 1979 году, когда были введены американские санкции, впоследствии только расширявшиеся, произошло много авиатрощ, когда самолеты врезались в горные склоны. В результате таких аварий даже несколько иранских министров и военачальников.

Но распространение конспирологических версий было уже не остановлено. И, конечно, приложилась к этому и Москва. В авторской статье для ТСН.ua заместитель исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук отмечал, что Москва увидела в этом даже украинский след, как и в покушении на словацкого премьера Роберта Фицо.

"Как маститые пропагандисты, так и анонимные паблики уже намекают, что и за нападением на Фицо, и за падением вертолета, в результате которого погиб иранский президент Раиси, и даже окутана тайной история о покушении на принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, что на мая, стоят те же люди. Поле для интерпретаций российские пропагандисты оставляют широкое – это могут быть и американцы, и украинцы, и Израиль.

Что дальше: изменения политики не будет

Эбрагим Раиси – протеже аятоллы Али Хаменеи – стал президентом Ирана в 2021 году на фоне рекордно низкой явки и сфальсифицированных выборов. Поддерживал тесные связи с Корпусом стражей исламской революции, который входит в состав ВС Ирана и играет одну из основных ролей в использовании Ираном терроризма. Он является представителем ультраконсервативного крыла, как и сам Хаменеи, находится под американскими санкциями, в частности из-за причастности к смертной казни тысяч политических заключенных в 1988 году во время ирано-иракской войны. До президентства Раиси контролировал судебную ветвь власти, которая напрямую подчиняется аятолле.

Хотя, например, The New York Times и пишет, что смерть президента и министра иностранных дел Ирана "оставила страну без двух влиятельных лидеров в особо бурный момент международного напряжения и внутреннего недовольства", вряд ли это приведет к серьезным потрясениям, острому политическому кризису или неконтролируемому. общественного возмущения. До "избрания" нового президента Ирана исполнять обязанности будет вице-президент Мохаммад Мохбер, который тоже является представителем ультраконсервативного крыла и одним из тех, кто отвечает за военное сотрудничество с Россией. В частности, осенью 2022 года он ездил в Москву финализовать соглашение о продаже иранских беспилотников и баллистических ракет (правда, последние, по данным западных разведок, Россия так и не получила).

The Wall Street Journal в статье также не предполагает, что смерть президента и министра иностранных дел Ирана приведет к изменению как внутренней, так и внешней политики страны, однако, может стать вызовом для Тегерана на фоне боевых действий на Ближнем Востоке. Ни для кого не секрет, что Иран поддерживает террористический ХАМАС, а в апреле этого года впервые в истории напрямую со своей территории атаковал Израиль дронами и баллистическими ракетами. Удар, кстати, помог отразить США, Франция и другие западные страны, в отличие от войны России против Украины.

"Хотя Хаменеи имел решающее слово относительно решений по ядерной политике, ядерная программа Ирана значительно продвинулась после того, как Раиси стал президентом. В настоящее время Иран изготовил достаточно расщепляемого материала примерно для трех видов ядерного оружия. Иран отрицает работу над созданием ядерного оружия, а официальные лица США заявили, что нет доказательств, что они пытаются создать оружие", — пишет WSJ.

The Economist указывает, что у Эбрагима Раиси было много внутренних врагов, от относительно умеренных, которых он маргинализировал, до коллег-консерваторов, считавших его неумелым президентом. Однако большинство аналитиков сомневаются, что стратегия, которой придерживался Раиси, изменится, потому что эти взгляды разделяет аятолла Али Хаменеи и все его окружение. В экспертной статье Совет по международным отношениям указывает, что президенты Ирана выполняют важные административные и бюрократические функции. Но их деятельность существенно ограничена властью верховного лидера, контролирующего абсолютно все процессы в стране.

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"Исторически сложилось так, что верховный лидер Али Хаменеи имел напряженные отношения с президентами. Но Раиси, вероятно, был любимым президентом Хаменеи. Последний раз стране приходилось проводить президентские выборы из-за преждевременной смерти (президента – ред.) в 1981 году, когда сам Хаменеи был избран. после того, как его предшественник Мохаммад Али Раджаи погиб во время теракта, Хаменеи был президентом до 1989 года, когда он был избран верховным лидером", — отмечается в статье Совета по международным отношениям.

Поэтому Западу нужно больше беспокоиться не о том, кто станет следующим президентом Ирана после Раиси, а как обрезать доступ режима к технологиям и цепочкам поставок, которые обеспечивают возможность производить "шахеды", баллистические ракеты и другие виды вооружений, помогая России продолжать войну против Украины, а также продавая Китаю свою нефть. Тем не менее, западные политики и чиновники уже опозорились, наперегонки выражая сочувствие, печаль и сожаление по поводу смерти иранских руководителей. К примеру, президент Европейского совета Шарль Мишель в понедельник, 20 мая, дописал в соцсети X, что "ЕС выражает искренние соболезнования". Аналогичное заявление сделал и официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер.