Смерть Пригожина или инсценировка?: эксперты рассказали о возможных последствиях для России и влиянии на войну в Украине

Гибель в авиакатастрофе предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина – это откровенная месть президента РФ Владимира Путина за марш на Москву, который он совершил два месяца назад, считают эксперты. Теперь официально – Пригожин мертв, как и его ближайшие подчиненные, находившиеся с ним на борту сбитого россиянами самолета.

Будет ли от этого польза Украине, как это скажется на фронте и что может произойти в дальнейшем с Россией, выяснял сайт ТСН.ua.

Смерть Пригожина – вопрос времени

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что смерть Пригожина – это месть Путина за поднятый бунт в конце июня и поход бойцов частной военной компании "Вагнер" на Москву.

"То, что Пригожина убьют, было понятно сразу после бунта. Это вопрос времени, ведь Кремль подобных поступков не прощает. И Путин не оставил без внимания демарш, который совершил Пригожин, потому что он фактически начал процедуру лишения власти самого Путина", - рассказывает сайту ТСН.ua Олег Жданов.

Что будут делать в ФСБ

Он добавляет, что рассматривает два возможных сценария развития дальнейших событий в России.

"Сценарий первый - сейчас будет небольшое затишье в России, потому что ФСБ может стать в режим ожидания. Они же выдвинули условие Путину относительно руководства Министерства обороны России. И буквально через несколько суток случается неприятность с Пригожиным - он погибает. Это не случайно. Второй вариант - ФСБ, наоборот, будет применять какие-то радикальные действия против Путина и его окружения, и может даже действовать через руководство Минобороны России. На мой взгляд, силовой сценарий более вероятен, потому что ФСБ - это не та организация, которая отступает", - рассказывает сайту ТСН.ua Олег Жданов.

Как смерть Пригожина повлияет на войну в Украине

По мнению эксперта, гибель главаря частной российской армии может повлиять на дальнейший ход войны.

"Смерть Пригожина повлияет на войну, но не на прямую и не сегодня. Думаю, это будет немножко с отложенным эффектом. Смерть Пригожина - это еще один шаг к хаосу в России. Это также прямое доказательство того, что в середине России продолжается очень ожесточенная внутренняя борьба за власть. И эта борьба может привести к существенному ослаблению военного руководства, что в свою очередь приведет к нарушению вертикали управления и еще большему снижению эффективности руководства войсками. Думаю, что это постепенно отразится на фронте. И это нам на руку. Российские генералы не будут знать что им делать и куда им податься. Все это будет в пользу Украины", - заключает Олег Жданов.

Наказание готовили заранее

Военный эксперт Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг.) говорит, что Путин обещал ранее расправу над Пригожиным и просто выполнил свое обещание.

"Это произошло только сейчас, через два месяца после марша Пригожина на Москву. Думаю, просто выбирали нужный вариант ликвидации. Накануне была информация, что Пригожин находится в Африке. Было даже видео, которое возможно сняли раньше, а потом распространили как информационную операцию, чтобы как-то объяснить смерть главаря частной армии. Как по мне, то Пригожин этого заслуживает, он сделал очень много плохого для Украины и нашего народа. Чего только стоит поведение его "вагнеровцев". Думаю, российские спецслужбы сейчас разбираются, где там правда, и решают - как себя вести в дальнейшем", - рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко.

Кризис в России будет усиливаться

Он добавляет, что гибель Пригожина – откровенная демонстрация Путиным мести за неповиновение всем остальным в России.

"Уничтожением Пригожина - российский диктатор продемонстрировал свою мстительность. Ведь это уже не первая расправа над военными в России. До этого был арест генералов во главе с Суровикиным. Некоторых даже пытали, а других просто уволили с должностей. Путин демонстрирует свою власть, и намекает своему окружению, что с ним нужно идти до конца, как это было на СНБО России перед началом войны. А расправой над Пригожиным он лишь усиливает свои позиции, насколько это возможно. Но с другой стороны нужно учитывать, что кризис в РФ будет усиливаться, и, я думаю, что возможность путча "аля Пригожин" в России очень высока. А любая дестабилизация врага нам на пользу", - заключает Игорь Романенко.

Инсценирование не было – прицельное уничтожение

Некоторые эксперты высказывают версию, что Пригожин мог инсценировать свою смерть, отправив на борт самолета подставное лицо. Мол, после этого, он где-то "лег ко дну".

Но как утверждает Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", это главарю частной армии было ни к чему.

"Я думаю, что здесь нет никакой инсценировки. Зачем это Пригожину? Зачем ему это делать, где-то прятаться, какой в этом смысл? Я думаю, что это - ликвидация Пригожина, которая является неотъемлемой частью общих чисток, которые происходят в России. Генерала Суровикина - отстранили, Мизинцева и Демина тоже. А любая критика в сторону Путина или Шойгу имеет сразу ответную реакцию - одних отправляют в Сирию, а других в следственный изолятор. То есть в России происходит масштабная чистка всех этих "говорящих голов". А Пригожин, которого российский диктатор публично назвал предателем, был просто ликвидирован по приказу Путина и Шойгу. Поэтому здесь без инсценировки. Кто контролирует работу противовоздушных сил РФ? Министерство обороны России, а значит именно они отдали приказ об уничтожении этого самолета с Пригожиным. И зачем Шойгу помогать Пригожину? Тем более, что главарь боевиков не планировал ехать в Брюссель или в Гаагу. Он полностью ориентировался на Африку, но я не думаю, чтобы он планировал прятаться где-то в Эритрее или в Зимбабве. Там он не спрячется - не его уровень. Поэтому это не инсинуация, а прицельное уничтожение", - рассказывает сайту ТСН.ua Александр Коваленко.

Второй раз на Москву не пойдут

Он добавляет, что пока не ожидает каких-либо серьезных последствий для России от оставшихся без предводителей военных формирований "вагнеровцев".

"Я не думаю, что произойдет повторный поход на Москву. Потому что упущен момент. Это должно было происходить очень быстро. Пригожин и Уткин - были руководители ЧВК "Вагнер". Кроме них были и другие, но они имеют не такой вес, хотя определенное влияние у них есть. Но, если прошлой ночью ничего не произошло, то ничего знакового не произойдет и следующей. Если и будут какие-то беспорядки, то от них не будет коэффициента полезного действия. Если они в прошлый раз не дошли 200 километров до Москвы, то в этот раз даже из Белоруссии не смогут выйти. Кстати, на территории России находится более 25 тысяч "вагнеровцев" - бывших или действующих. Это миф, что все они перебрались в Белоруссию. Но ведь и на этих базах "Вагнера" тихо - нет никакого намека на формирование подразделений к маршу. Поэтому, я не исключаю, что в будущем ЧВК "Вагнер" просто станет официальной частью армии России. Их просто заставят подписать контракты", - добавляет Александр Коваленко.

Эксперт говорит, что смерть Евгения Пригожина для Украины почти никак не отразится.

"Я думаю, что смерть Пригожина для Украины - это лишь облегчение в моральном плане. Сама мысль, что этот военный преступник уже ликвидирован. Что он не умер своей смертью, в пенсионном возрасте где-то на даче, а был уничтожен своими же хозяевами, которым служил. И не более того. А вот если же "вагнеровцев" действительно заставят подписать контракты с вооруженными силами России и будут отправлять на войну в Украину, то это будет для нас не лучший вариант", - заключает Александр Коваленко.

Напомним, Владимир Зеленский впервые прокомментировал инцидент в Тверской области, в которой погиб основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он подчеркнул, что Украина к этому не имеет никакого отношения.

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