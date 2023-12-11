Смерть Путина, новый президент США и победа Украины: карпатские мольфары про 2024 год

После полномасштабного нападения России украинцы искали способы понять логику президента-диктатора России Владимира Путина. Но слишком много голосов говорят, что он, как Гитлер, залез в мистицизм. И пользуется услугами шаманов. Именно поэтому мы обратились к украинским первоисточникам – карпатским прорицателям. Как мольфары борются против путинских шаманов и чего ждать в 2024 году.

Об этом говорится в эксклюзивном репортаже корреспондентки ТСН. Тижня Оксаны Радионовой.

Именно горы, по легенде, дают силы мольфарам. Людям со сверхъестественными способностями, которые могут читать мысли, видеть будущее и даже разгонять облака. В этом месте 10 лет назад, еще до кровавой Революции Достоинства, до зеленых человечков в Крыму и захвата Донецка и Луганска ТСН. Тижню мольфар Николай говорил о большой войне в Украине, однако мужчины уже нет в живых.

Так что журналистка расспросила местных о других мольфарах – ей посоветовали идти к Калине.

Калина называет себя гадалкой. О будущем ей говорят карты.

"Ничего хорошего вижу не ждет. Ничего хорошего! Немного грызоты по всей Украине! Беда еще будет… Еще немного будет…", — дала неутешительный прогноз гадалка.

Калина также увидела нового президента США.

"Будет второй. Будут помогать".

На фронте гадалка Калина предсказывает новые потери территорий: "Не остановится. Еще немного дойдет, но потом отразят их".

А дальше прогноз Калины еще страшнее. Гадалка предсказывает, что Украина не сможет вернуть Крым, Донец и Луганск.

Битва невидимых сил: мольфары рассказали, когда видят победу Украины

Журналистка, ошеломленная таким пророчеством, пошла искать мольфара Довбуша.

Довбуш – из Верховины. Они встретились с журналисткой на берегу священной реки гуцулов – мятежного Черного Черемоша. Домой не пустил. Пока пост, говорит – не принимает. Но своими пророчествами поделился.

Как сказал мольфар Довбуш, свои земли Украины отвоюет.

"Вернется все. Я еще думаю, еще ли Казань не вернется к нам. Россия распадется. Она будет расколота. Люди опомнятся, воюющие опомнятся и пойдут против этой власти. И сами свою власть задушат", — предсказывает мольфар.

Довбуш говорит, что диктатор Владимир Путин об этом знает. Российские шаманы его предупреждали.

"Он уже ослаб. Они ему плохие прогнозы предвещают, пытаются его вразумить, но его только смерть вразумит. Так, как Гитлера вразумила смерть, так и его вразумит", — убеждает Довбуш.

А еще Довбуш предсказывает Украине победу уже в 2024 году.

"В конце августа парад планет будет. Пять планет сходятся. И я думаю, что и победа будет вместе с этим парадом".

Мастер родовых практик София Семьянишин проводит обряд, защищающий наших воинов. Женщина – не мольфарка – но будущее, говорит, видит.

"Было уже несколько вариантов окончания войны! Мы их упустили…Следующая точка показана на конец июля – начало августа", — предсказывает женщина.

По ее словам, конец Путина тоже скоро наступит.

"Если он даже в этом теле находится – это ненадолго. Это уже конец! И шаманы ему не помогут. В Украине мастера с первых дней войны работали на защиту Украины, защиту президента, и до сих пор работают. Я это знаю точно, знаю мастеров и тоже я работаю…. Я вижу Украину уже в 2050 году – чрезвычайно мощной страной, одной из самых развитых стран Европы и мира даже. У нас будет не совсем аграрная страна. Наши города будут заниматься высокими технологиями", — рассказала мастер родовых практик .

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