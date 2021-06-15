Смерть ребенка в выгребной яме в Киевской области: семья приехала сюда на заработки на свалку

Известно, что дети из семьи ромов, приехавших сюда из Закарпатья.

Трагедия на Киевщине: в выгребную яму на территории бывшей базы отдыха провалились двое детей. Дети попросилась у охранника в туалет, а потом он услышал крик. 10-летнюю девочку спасти не удалось, 4-летнего мальчика доставили в больницу.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

За его жизнь продолжают бороться врачи. Именно он сначала провалился в яму, его начала спасать старшая девочка, но и она провалилась. На помощь как раз успели охранник и еще один человек, которые услышали крики, детей вытащили, но старшую девочку спасти не удалось.

Известно, что дети из семьи ромов, приехавших сюда из Закарпатья. Во время допроса они рассказали, что приехали только 4 дня назад. Они работали на свалке рядом, где собирали вторичное сырье.

Сейчас решается вопрос открывать уголовное производство с пометкой «несчастный случай».

Новости Украины: в Киевской области двое детей провалились в выгребную яму, девочка погибла

Самой же семьей заинтересовались органы защиты детей, ведь стало известно, что у них, по предварительным данным, 8 детей. Их судьбу будут решать.

Также предстоит выяснить, на каких условиях закарпатцы находились на территории.

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