Смерть Шишова: СБУ запретила въезд заместителю белорусского активиста

Батулин пытался вернуться сразу после известия о смерти своего коллеги.
Родиона Батулина, заместителя главы Белорусского дома, не пустили в Украину из Европейского Союза.
Об этом говорится 4 августа в сюжете ТСН.19:30.
Батулин пытался вернуться сразу после известия о смерти своего коллеги по общественной организации Виталия Шишова. Главу Белорусского дома Шишова накануне нашли повешенным в одном из столичных парков.
Невъездным на три года Батулин стал из-за угрозы национальной безопасности Украины. В СБУ говорят, что Батулин известный радикальными взглядами и провокациями во время акций протеста в Украине. Родион Батулин — экс-боець батальона "Азов". Является соратником белоруса Сергея Коротких, известного как "Боцман".
Между тем в Офисе президента обещают дополнительную защиту белорусам в Украине, которым может угрожать опасность.
"Правоохранительные органы по поручению президента должны провести оценку рисков и предоставить постоянную охрану. Речь идет не только о политических активистах. Есть также спортсмены, публичные лица. Называть фамилии не будем из соображений безопасности, но в целом это те, кто имеет определенный политический или общественный вес и защита которых в этих обстоятельствах уместна", — сказал представитель президента Зеленского Сергей Никифоров.
Ранее сообщалось, что полиция рассматривает две версии смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова: самоубийство или умышленное убийство.
Напомним
- Об исчезновении накануне заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.
- Уже 3 августа мужчину нашли повешенным в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания.
- По словам коллег погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.
- В свою очередь "Белорусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.
- Европарламентарии уже отреагировали на убийство в Киеве руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политики уверены, что за этим стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.