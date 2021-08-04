Смерть Шишова: СБУ запретила въезд заместителю белорусского активиста

Батулин пытался вернуться сразу после известия о смерти своего коллеги.

Родиона Батулина, заместителя главы Белорусского дома, не пустили в Украину из Европейского Союза.

Об этом говорится 4 августа в сюжете ТСН.19:30.

Батулин пытался вернуться сразу после известия о смерти своего коллеги по общественной организации Виталия Шишова. Главу Белорусского дома Шишова накануне нашли повешенным в одном из столичных парков.

Невъездным на три года Батулин стал из-за угрозы национальной безопасности Украины. В СБУ говорят, что Батулин известный радикальными взглядами и провокациями во время акций протеста в Украине. Родион Батулин — экс-боець батальона "Азов". Является соратником белоруса Сергея Коротких, известного как "Боцман".

Между тем в Офисе президента обещают дополнительную защиту белорусам в Украине, которым может угрожать опасность.

"Правоохранительные органы по поручению президента должны провести оценку рисков и предоставить постоянную охрану. Речь идет не только о политических активистах. Есть также спортсмены, публичные лица. Называть фамилии не будем из соображений безопасности, но в целом это те, кто имеет определенный политический или общественный вес и защита которых в этих обстоятельствах уместна", — сказал представитель президента Зеленского Сергей Никифоров.

Новости мира: заместителя Белорусского дома в Украине Родиона Батулина не пустили из ЕС

Ранее сообщалось, что полиция рассматривает две версии смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова: самоубийство или умышленное убийство.

Напомним

Об исчезновении накануне заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.

заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь. Уже 3 августа мужчину нашли повешенным в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания.

в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания. По словам коллег погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.

Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях. В свою очередь "Белорусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.

и полиция об этом знала. Европарламентарии уже отреагировали на убийство в Киеве руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политики уверены, что за этим стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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