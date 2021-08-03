Смерть Шишова: все детали и хронология дня, когда погиб белорусский активист в Киеве

Смерть Шишова: все детали и хронология дня, когда погиб белорусский активист в Киеве

Его соотечественники версию с самоубийством отвергают. Они убеждены: это было убийство.

В Киеве нашли мертвым белорусского активиста Виталия Шишова. Накануне утром он вышел из дома на пробежку и исчез. Сегодня его тело обнаружили повешенным в парке, недалеко от места, где он жил. Товарищи Виталия убеждены, что парня убили и это дело рук КГБ Беларуси. В полиции заявили, что рассматривают разные версии. Среди них и убийство, замаскированное под суицид.

О всех деталях и хронологии того дня, говорится 3 августа в сюжете ТСН.19:30.

Обычно Виталий бегал именно по этой дорожке. И по такому маршруту метр за метром товарищи, волонтеры, правоохранители прочесывали всю территорию. Поиски не прекращались даже ночью, но нашли его совершенно в другой стороне, в 200 метрах отсюда. Само место ограждено ограничительной лентой. Пока продолжаются следственные действия, сюда никого не пускают.

Виталий Шишов вместе с девушкой жил недалеко от этого парка. Когда она проснулась, его уже не было.

Вокруг этого исчезновения вопросов пока больше, чем ответов. Достоверно известно пока только то, что парень вышел из дома около 9 утра. Это сняла камера видеонаблюдения. Пошел на пробежку. Якобы с его телефона было еще несколько звонков. И все. Божена искала его сначала с друзьями. Затем позвонила в полицию. Они присоединились к поискам.

Новости Украины: что происходило в день, когда Виталий Шишов вышел на пробежку и не вернулся

На поиски приехали полицейские, кинологи, нацгвардейцы. Но и это не дало результатов. Поздно ночью поиски свернули и договорились возобновить утром. На рассвете полицейские искали свидетелей, опрашивали жителей близлежащих домов. А уже около восьми утра тело Виталия нашли повешенным в парке, за менее чем километр от дома. Его земляк не сомневается — это дело рук белорусских спецслужб.

"Я опознал тело Виталия. Из разговоров сотрудников полиции я понял, что у него сломан нос. То есть самоубийство исключено. Оно в принципе для меня было исключено еще вчера. Это фишка нашего КГБ — побить человека и повесить", — отмечает товарищ погибшего.

Впоследствии в полиции информацию о сломан нос опровергают. Впрочем подтверждают другую: на носу, колене, груди и верхней губе заметили ссадины.

В полиции изначально заявляют: открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Среди основных версий: самоубийство или убийство, замаскированное под суицид. Мог Виталий повеситься сам? Сомнения в этой версии усиливают и еще некоторые факты.

Его соотечественники версию с самоубийством отвергают. Они убеждены: это было убийство. Прямых угроз, рассказывает девушка Виталия, парень не получал. Но в последнее время стал чаще оглядываться. И якобы имел плохое предчувствие: за неделю до трагедии он попросил одного из товарищей в случае чего присмотреть за ней.

Цветы, лампадки и фотографии — под посольством Беларуси в Украине продолжается акция памяти. Там собралось несколько сотен человек. Для этого пришлось перекрыть движение улице.

Новости Украины: под Посольством Беларуси в Киеве чтят память Виталия Шишова

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, между тем, комментируя смерть Шишова, заявила: белорусы не могут чувствовать себя в безопасности даже за рубежом. Она выразила соболезнования родным и друзьям Виталия и поблагодарила Украину за открытое уголовное производство.

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Министры иностранных дел Латвии, Дании, Австрии и Швеции выразили надежду на тщательное и всестороннее следствие и обнародования его результатов. Такое же заявление сделало и Посольство США в Украине.

Дмитрий Кулеба взамен заверил: для Украины важно установить правду о гибели активиста, поэтому здесь сделают все возможное для расследования этого дела. Председатель Европарламента назвал убийство белоруса в другой стране серьезной эскалацией, а депутаты — актом терроризма и делом рук режима Лукашенко.

Новости мира: зарубежные политики и посольства отреагировали на смерть Шишова

Напомним

3 августа в Киеве нашли повешенным белорусского оппозиционного активиста, главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова . Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке.

. Мужчину разыскивали сутки: накануне он вышел на пробежку и не вернулся. На следующий день его тело со следами избиения нашли в Святошинском парке. Полиция рассматривает две версии смерти Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что человек не мог покончить с собой.

Шишова: самоубийство или умышленное убийство. В то же время близкие и коллеги Шишова убеждены, что человек не мог покончить с собой. Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль.

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