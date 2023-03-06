Смерть Сталина спасла мир от Третьей мировой, но замыслами советского диктатора теперь пользуется Путин

66 миллионов жизней стоил народам бывшего Советского Союза деспот и тиран Иосиф Джугашвили. Сталин умер в Москве 5 марта 70 лет назад, однако в России день его смерти в последнее время считают чуть ли не траурным: потому что культ Сталина — крепнет, говорится в ТСН.Тижні.

Сталин не планировал умирать ни 5 марта 1953 года, ни через год или даже через 10 лет. Все разговоры о поиске преемника, которые он начинал в 50-х, были методом обнаружения очередного предателя во все более узком кругу последователей. Как только кого-то из них начинали считать преемником – он сразу исчезал.

Для себя у вождя пролетариата были другие – большие планы. Если бы он протянул еще 5 лет – большой террор 30-х мог показаться безделушкой перед главным кровавым спектаклем, а Вторую мировую войну заменила бы последняя — Третья.

«Весь концепт власти, которую Сталин олицетворял, – это был концепт мировой революции. Было ясно, что своих желаний на распространение этой власти они не оставят. Когда кончилась война, в советской армии было 12 миллионов человек, 12 миллионов, это колоссально”, — уверяет историк Юрий Шаповалов.

Когда ужасная Вторая мировая закончилась и победители разделили Европу, Сталин сразу же начал готовить СССР к новым войнам. Первая из них – против так называемого внутреннего врага – то есть собственных народов. Среди них непокорные украинцы и не снова евреи. Немногие знают, что по-своему решать еврейский вопрос в СССР Сталин начал почти одновременно с Гитлером — еще в конце 30-х. "После войны, в 1947-м, пока бойцов УПА и их семьи вывозили товарными вагонами в Сибирь и Казахстан, советские евреи упаковывали чемоданы, тоже готовясь к неизбежной депортации. Об этом плане Сталина известно мало. Вроде бы состоял из нескольких пунктов. Первый – традиционный – найти сговор. Все началось с громких судебных процессов», – добавляет историк.

Один из них над так называемыми врачами-вредителями. Группа из 9 опытнейших врачей-евреев была обвинена в умышленном доведении до смерти Андрея Жданова и еще нескольких партийных вождей. «Коварные шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей» – писала в январе 1953-го газета «Правда». Арестованных врачей пытали, выбивая признание – в приговорах должно быть сотрудничество с Израилем и США. Все это требовалось для запуска следующих пунктов.

Быстрый публичный суд и расстрелы на фоне раздувшейся в прессе юдофобии — все это должно было спровоцировать волну еврейских погромов. Как спасение от этого самосуда должна была начаться массовая депортация. Все советские евреи планировали вывезти на Дальний Восток, где еще в конце 20-х создали Еврейскую автономную область. Вагоны уже ждали на станциях.

Также читайте Венгрия и Сербия меняют риторику по отношению к России, а Китай пытается разыграть украинскую карту

Внутренняя война велась параллельно с подготовкой к последней битве, где Кремль должен был полностью победить мировой капитализм. Историк из Германии Александр Гогун готовит книгу об этом апокалиптическом плане Сталина. "Он видел Третью мировую в два этапа. Первый шаг – блитцкриг на Евразию. Увлечения западной Европы и южной Азии. Причем свою роль должны были сыграть войска Мао на территории Индокитая. Это должна быть война не на жизнь, а на смерть, страшнее Второй мировой. Апокалипсис – примерно такой, каким мы его знаем из Библии», – говорит историк.

В военных архивах бывших стран-членов Варшавского блока историк обнаружил воспоминания генералов. Как поляки, так и венгры, с чехами вспоминают о знаковой встрече в Кремле в январе 1951 года, где Сталин обнародовал планы подготовки к великой войне – в которой новые коммунистические страны тоже должны сыграть большую роль. “Есть воспоминания одного из польских генералов о том, что силы польского войска должны были пройти в Ютландию и захватить Данию. Сталин сказал, что у них 3-4 года на подготовку к великой войне. Участники разъехались по домам и начали превращать свои страны фактически в казармы рядом с военными заводами”, — утверждает историк.

На последнем публичном выступлении Сталин в 1952 году, на 19 съезде КПСС прямо называет новые коммунистические режимы – ударными бригадами. "Теперь, когда от Китая и Кореи до Чехосховакии появились новые ударные бригады, в лице народно-демократических стран, теперь нашей партии стало легче бороться, да и работа пошла веселее", — заявляет с трибуны диктатор.

В феврале 53-го Совет министров СССР принимает страшный в своей абсурдности документ – в максимально короткие сроки начать выпуск 10 тысяч новых реактивных бомбардировщиков. Они должны были уже через год пересечь западные границы СССР.

Но 1 марта 1953 года Сталина разбивает инсульт. Он проживет еще четыре дня и планы Третьей мировой уже исчезли в недостижимых архивах. Планы депортации советских евреев спрятали также, как и десятки более мелких планов — например, полное выселение населения Закарпатья, слишком ненадежного для защиты красного форпоста между четырьмя границами.

Впрочем, уже в XXI веке все эти причудливые замыслы, кажется, достали из архивов и положили на кремлевский стол, чтобы новый русский диктатор вновь представил себя властителем вселенной.

Читайте также:

Почему российское движение ППК "Редан" так легко подхватили украинские дети и стоит ли бить тревогу — эксперты

Бордель с погонами: как повлияют аресты чиновников-сутенеров на решение вопроса с проституцией

Крымская удавка и "хлопок" в России: анализ ситуации за неделю военного корреспондента Андрея Цаплиенко