Смерть сына Каденюка: действительно ли причастен родственник и что говорит полиция

Космонавт Леонид Каденюк / © УНИАН

Вдова космонавта Леонида Каденюка категорически отрицает информацию о якобы причастности родственника к смерти сына Дмитрия, назвав ее «полной ложью».

Об этом женщина сказала в комментарии для ТСН.ua.

Вдова Леонида Каденюка прокомментировала информацию, которая распространяется в Сети о якобы причастности к смерти сына одного из родственников.

«Полная ложь о причастности родственника», — сказала женщина.

Ссылаясь на то, что сейчас общается с полицией, она не сообщила о других обстоятельствах.

Источники ТСН.ua в правоохранительных органах подчеркивают, что еще не определена квалификация события.

«Корректно сейчас говорить, что был обнаружен мертвый мужчина с ножевыми ранениями. Эксперты устанавливают детали», — сообщили правоохранители Киева.

Напомним, утром 10 декабря в Киеве найден мертвым 41-летний Дмитрий — сын Леонида Каденюка. По данным источников, на теле погибшего были многочисленные раны, а в руке — нож. Характер повреждений может свидетельствовать о возможной борьбе, предсмертной записки не найдено. Полиция открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство».

По данным СМИ, после смерти Леонида Каденюка между родственниками продолжались споры относительно наследства (в частности квартиры на Печерске), а мать Дмитрия — Вера Каденюк заявляла об угрозах от сына космонавта от первого брака.