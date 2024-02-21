Смерть украинского баскетболиста в Германии Артема Козаченко: стычка в автобусе закончилась жестоким убийством

В Германии 20 февраля от полученных травм скончалась вторая жертва ножевого нападения – 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко. Накануне умер его товарищ – 17-летний Владимир Ермаков.

Артем Козаченко все эти дни находился в реанимации и медики до последнего сражались за его жизнь.

Подробности – в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Фибриг.

"Ищем свидетелей" – таким было последнее сообщение полиции города Эссен, которая расследует убийство уже двух молодых украинских баскетболистов, которое произошло 10 февраля вечером в городе Обергаузен. На момент публикации этого пресс-релиза Артем Козаченко был еще жив.

После операции врачи харакетиризовали его состояние как тяжелое, но стабильное. Но в последние дни состояние Артема резко ухудшилось.

О смерти парня сообщила Федерация баскетбола Украины и баскетбольный клуб в Дюссельдорфе, за который играли и Артем, и Владимир.

"Кроме погибшего игрока молодежной баскетбольной лиги Владимира Ермакова, баскетболисты "АРТ-Джаинтс" также оплакивают потерю Артема Козаченко. 18-летний партнер Ермакова по команде сначала выжил после жестокого ножевого нападения, но сегодня, во вторник, скончался от полученных серьезных травм. С момента жестокого нападения в Оберхаузене Козаченко находился в больнице в реанимации. К сожалению, за последние несколько дней его состояние настолько резко ухудшилось, что врачи уже ничего не могли сделать для него", — говорится в сообщении.

Также читайте Убийство украинского баскетболиста в Германии: задержаны еще трое подозреваемых

Нападение на украинских баскетболистов произошло на железнодорожном вокзале города Оберхаузена.

До этого ребята ехали в автобусе, куда подсела компания немецких подростков, которые начали провоцировать украинцев.

Позже отец Артема Козаченко в комментарии "Сніданку з 1+1" расскажет, что украинцы пытались это игнорировать и избежать конфликта. На выходе их спросили, из Украины ли они. И когда все вышли на железнодорожном вокзале Обергаузена, подростки напали с ножом. 17-летний Владимир Ермаков получил шесть ножевых ранений и скончался в больнице во время операции.

Через несколько дней полиция Эссена совместно с прокуратурой Дюссельдорфа сообщила, что признаки преступления на национальной почве не обнаружила.

"После многочисленных опросов свидетелей и анализа доказательств нет никаких конкретных признаков ксенофобского нападения. Сейчас все указывает на спонтанную эскалацию насилия со стороны 15-летнего главного виновника", — заявили немецкие правоохранители.

Также читайте Убийство баскетболиста из Украины Ермакова: новые подробности о нападающих

Нападавшие сначала скрылись с места преступления, но впоследствии полиция задержала их дома.

Главный подозреваемый – 15-летний немец турецкого происхождения из города Гельзенкирхен, уже известный полиции за вооруженные ограбления. С ним задержали 14-летнего немца греческого происхождения, которого затем за неимением доказательств отпустили.

Однако через четыре дня его задерживают снова, вместе с двумя сирийцами – 14 и 15 лет. Расследование продолжается. Полиция ищет свидетелей, которые в тот вечер ехали на автобусе с украинскими юношами и компанией подростков, которые затем напали и смертельно ранили обоих украинцев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Нападения в Германии не пережил и второй баскетболист! 18-летний Артем Козаченко скончался в больнице

Читайте также ведущие новости дня: