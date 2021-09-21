Смерть вакцинированного студента под Киевом: родные говорят, что парень не жаловался на проблемы со здоровьем

Смерть вакцинированного студента под Киевом: родные говорят, что парень не жаловался на проблемы со здоровьем

Парень получил прививку препаратом Pfizer.

Причину смерти вакцинированного от COVID-19 студента Украинского гуманитарного института выясняет судебно-медицинская экспертиза.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 сентября.

19-летний Владимир Сало умер в день вакцинации от коронавируса, когда привился препаратом американской компании Pfizer.

К вечеру у парня поднялась температура, начало сводить. Первую помощь в студенческом общежитии юноше оказывали институтский фельдшер и ректоршу. Парень перестал дышать, но еще час его пытались реанимировать медики скорой помощи.

Предварительная причина смерти: сердечно-легочная недостаточность. Впрочем, родные говорят, что парень не имел проблем со здоровьем. "Сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность — прописаны причины смерти. Таких причин у него не было вообще в жизни. Не жаловался на какие болезни", — говорит родственник умершего Руслан Боруц.

Новости Украины: экспертиза выясняет причину смерти студента, умершего в день вакцинации

Связана ли смерть ИЗ прививкой, в течение месяца должен показать судебно-медицинская экспертиза. С того же флакона вакцинировали еще пять человек. Все они чувствуют себя хорошо.

"Вакцинация против коронавируса не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин. Безпосмередньо привел к смерти — это его состояние — сердечно-легочная недостаточность, отек легких. Что именно вызвало такое состояние, покит остается неизвестно. Мы будем ждать лабораторные исследования материалов", — заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Напомним, в Киеве женщина умерла от коронавируса после прививки первой дозой препарата Moderna. Вакцину она получила тот же день, когда проявились симптомы болезни. Согласно анализам и представленной медицинской документации, причинно-следственной связи с вакциной нет.

В Винницкой области умер 47-летний мужчина вскоре после прививки вакциной Pfizer. Через несколько часов после укола человек пожаловался на слабость и тошноту, а позже потерял сознание. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, спасти его не смогли. Причиной смерти мужа предварительно назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

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