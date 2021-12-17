Смерть вдовы бывшего диктатора Августо Пиночета чилийцы встретили громким празднованием

Многие из ныне празднующих смерть женщины, потеряли родных при правлении генерала
Похороны превратили в праздник - чилийцы громко отметили смерть вдовы бывшего диктатора Августо Пиночета.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Люсия Ириарт отошла на тот свет в возрасте 99 лет. Но вместо того, чтобы провожать ее в скорби, сотни людей вышли на улицы и громкими аплодисментами встречали эту новость.
Многие, из ныне празднующих смерть женщины, потеряли родных при правлении генерала Пиночета. Он пришел к власти во время кровавого переворота в 1973 году. За 17 лет его правления около 3 тысяч человек были убиты, или пропали без вести, десятки тысяч были замучены.
Чилийцы считают Люсия оказала большое влияние на мужчину, а еще ее семью обвиняют в хищении десятков миллионов долларов.
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