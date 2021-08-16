Смерть во время корпоратива: в Черниговской области двое айтишников могли утонуть в озере из-за удара током

Смерть во время корпоратива: в Черниговской области двое айтишников могли утонуть в озере из-за удара током

Очевидцы рассказали, что мужчин спасали почти час, однако они умерли.

Вода с электрическим разрядом: двое сотрудников ІТ-компании утонули, когда купались в озере. Просто во время плавания они получили удар током: как говорят коллеги погибших, рядом в водоеме работала електропомпа. Все произошло в частном комплексе, где ІТ-ишники собрались на корпоратив.

Об этом 16 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Корреспондент ТСН Антон Страшко побывал на месте трагедии в Черниговской области. Там ему рассказали, что в комплекс приехали сотрудники ІТ-компании, их было более ста человек. Они сняли здесь дома и время от времени купались в местном озере.

Новости Украины: поразило током в озере - вблизи Чернигова погибли двое сотрудников ІТ-компании

"В воскресенье перед отъездом они решили искупаться. Некоторые взяли сапборды, некоторые просто зашли в воду. И вот тогда одному из мужчин стало плохо и люди увидели, как он упал с сапборда и громко кричал. Другой мужчина бросился на помощь и тоже погиб ", — говорит Антон Страшко.

Очевидцы рассказали, что мужчин спасали почти час, однако они умерли. Причиной смерти указали механическую асфиксию и удар током.

Напомним, в июле на водоемах Украины утонули почти 400 человек, из них более 40 — дети.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку