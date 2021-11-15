Смерть военного, разрушение ограждения и новые провокации: что происходит на границе Польши и Беларуси (фото, видео)

В Польше заявляют, что против их пограничников в выходные был применен газовый баллончик, их ослепляли лазерными лучами и стробоскопом.

Колонна мигрантов со стороны Беларуси 8 ноября начала прорывать границу Польши рядом с пограничным переходом "Кузница-Брузги", чтобы попасть в Европейский Союз. В Сети стали появляться сообщения, что большинство мигрантов – курды, прибывшие в Беларусь из Ирака. Среди них много женщин и детей. В Польше заявили, что эта группа людей является "наибольшей из всех до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну".

В течение недели на границе Польши и Беларуси сохранялся миграционный кризис, который периодически заострялся. К границе стягивали вооруженных силовиков, мигранты пытались разрушить забор, раздавались выстрелы.

ТСН.ua рассказывает последние новости о ситуации на белорусско-польской границе.

Попытки разрушить заграждения и прорвать польскую границу

В Пограничной службе Польши сообщили, что в ночь на 13 ноября белорусские военные пытались разрушить временное заграждение в районе населенного пункта Черемха. По данным польской стороны, белорусские военные "срывали столбы ограды и разрывали колючую проволоку служебным автомобилем".

Пограничная служба также опубликовала видео, где видно, как белорусы используют лазерные указки и стробоскопы.

"Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопом", — говорится в сообщении Пограничной службы Польши.

Также польские пограничники заявили, что вблизи населенного пункта Черемха мигранты пытались прорвать польскую границу. Они были вооружены газовыми баллончиками, которые "применялись в отношении польских служб".

"Эту и дальнейшие попытки нелегально пересечь границу удалось предотвратить", — добавили в Пограничной службе Польши.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała на możliwość nelegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cizoziemców w gaz łzawiący, ktory został użyty w kierunku polskich służb. Те же raz kolejnym probom неlegalneho przekroczenia gr. zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

За сутки 13 ноября в Польше зафиксировали 223 попытки мигрантов незаконно пересечь польскую границу с территории Беларуси. В стране было принято решение о выдворении с территории Польши 77 нелегалов.

Associated Press

В Минобороны Польши заявили, что в ночь на 14 ноября мигранты, пытавшиеся прорваться через польскую границу, забросали силовиков камнями. В результате один камень попал в шлем пограничника. От удара шлем раскололся.

W nocy żołnierze и funkcjonariusze по-прежнему обрушены gruzem przez migrantów, którzy próbowali przedostać się do Polski. Migrantom nie udało się przedrzeć на polską stronę. pic.twitter.com/JL2PRZsY8S — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 14, 2021

Уже в воскресенье, 14 ноября, по данным польских пограничников, было зафиксировано 118 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Прибытие силовиков

Министерство обороны Польши в выходные опубликовало видео, на котором видно, что к польско-белорусской границе в районе пропускного пункта "Кузница" прибывают белорусские силовики. Около 25 человек в военной форме во главе с командиром идут вдоль забора, некоторые имеют оружие.

W rejon Kuźnicy przybywa cor więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 13, 2021 В воскресенье, 14 ноября, в польской пограничной службе сообщили, что в окрестностях лагеря в "Кузнице" находится больше групп "вооруженных офицеров белорусских служб". "Мы замечаем движение среди мигрантов", – заявили польские пограничники. В тот же день в Министерстве обороны Польши также сообщили о прибытии дополнительных белорусских сил в район "Кузницы". "Заметно движение среди мигрантов", — говорится в сообщении.

W rejon Kuźnicy przybyli dodatkowi funkcjonariusze białoruskich służb. Wśród migrantów zauważalne jest poruszenie. pic.twitter.com/0etbOPLoJW — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 14, 2021

Провокации на границе

В МВД Польши заявили, что в выходные среди мигрантов намеренно распространяли лживые слухи о мол, автобусах из Германии, которые приедут 15 ноября, чтобы отвести их в ФРГ, а польские пограничники тогда якобы пропустят мигрантов на свою сторону. Таким образом, людей побуждали к массовому прорыву границы.

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Впрочем, в министерстве Польши отметили, что информация о транзите не соответствует действительности: "Среди мигрантов, собравшихся у границы с Республикой Польша, ходят слухи о том, что Польша согласилась на транзит мигрантов в Германию. Это ложь".

"Службы белорусского режима, обманув людей, перевезенных сегодня автобусом в Германию, вывели группы на пограничный пункт. Мы предоставляем сообщения, что их обманули", — заявили в полиции Польши.

Исследования режима биолорусского осуждающих людей праздных килограммов в течение темы под плод graniczny, что дюжина останется переведенной автокарами в Нимец, przeprowadziły grupy на przejście graniczne. Podajemy komunikaty, что ostali oszukani, и autokary nie zostaną podstawione. #NaStraży pic.twitter.com/4b8qiTnBxL — Polska Policja (@PolskaPolicja) November 15, 2021

Министр внутренних дел страны Мариуш Каминский назвал провокацией потенциальный прорыв.

Впрочем, несмотря на предупреждение уже 15 ноября в пограничный пункт Польши взимается подкрепление, мигранты, вероятно, готовятся к штурму.

"С утра (15 ноября. — Ред.) на пограничном переходе в Кузнице с белорусской стороны собираются нелегалы. К ним присоединяются новые группировки, которые сейчас расположились на границе, и пытаются протиснуть границу под наблюдением белорусских служб", — говорится в заявлении польских пограничников, которые опубликовали новое видео с места.

От rana на przejściu granicznym w Kuźnicy po str. białoruskiej gromadzą się nielegalni imigranci. Dołączają do nich kolejne grupy, кто do té pory koczowały przy granicy. pic.twitter.com/6UZgZZaSgS — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 15, 2021 "Нелегальные мигранты собираются на пограничном переходе в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке местных служб они предположительно готовятся к силовому пересечению границы", — заявляют в Польше и публикуют фотографии и видео с пограничного пункта.

Nielegalni migranci gromadzą się przy przejściu granicznym w Kuźnicy po stronie białoruskiej. Przy wsparciu tamtejszych służb prawdopodobnie przygotowują się do siłowego sforsowania granicy. Funkcjonariusze @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja i żołnierze są w gotowości. pic.twitter.com/IeBJJ5HceN — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021

Кроме того, на границе с Польшей со стороны Беларуси, по информации пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жариана, в выходные один из мужчин стрелял в воздух, а затем пытался повредить польскую границу. Имя и гражданство этого лица не указываются.

"На границе с Польшей со стороны Беларуси есть люди, время от времени обостряющие ситуацию", — написал Жариан в Twitter.

Смерть на границе

Командование 17-й танковой механизированной бригады Вооруженных сил Польши сообщило, что 13 ноября во время исполнения служебных обязанностей погиб еще один польский военный. По предварительной информации, смерть бойца наступила в результате выстрела из служебного оружия, как это произошло неизвестно.

В Польше заверили, что солдат служил в резерве и не контактировал с мигрантами. Как отмечается, "третьи лица" к инциденту не причастны.

"Солдат служил в резерве, он не выполнял задание непосредственно на польско-белорусской границе. На место службы солдат прибыл чуть больше недели назад. С момента командировки он не контактировал с мигрантами", — говорится в сообщении.

В то же время, по данным полиции Подляшья, в лесу возле села Вилька Тереховская 12 ноября был найден мертвым еще 20-летний мигрант из Сирии. Тело обнаружил при осмотре сотрудник лесного хозяйства. Какая точная причина смерти, неизвестно.

Лагерь беженцев в Беларуси

Со стороны Беларуси у границы с Польшей мигранты разбили лагерь и заявили о готовности ждать там решения о их судьбе. По разным оценкам, в лагере тысячи людей, среди которых есть дети, младенцы. Число людей постоянно увеличивается.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Иногда белорусские власти, по информации СМИ, привозят в лагерь еду и дрова. В такие моменты у грузовиков с продовольствием возникает давка.

Чтобы согреться, мигранты стали самовольно вырубать лес в пограничной полосе и сжигать полученные дрова. В Сети публикуют видео, на которых видно, как из земли торчат сотни стволов недавно спиленных деревьев.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Пособничество нелегальной миграции

В Польше сообщили, что 14 ноября во время инспекции их полицейские задержали четырех человек, причастных к содействию незаконному пересечению границы. Задержаны, как сказано, граждане Великобритании, Украины, Швеции и Германии. Граждане намеревались перевезти 33 человека.

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