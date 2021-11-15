Смерть военного, разрушение ограждения и новые провокации: что происходит на границе Польши и Беларуси (фото, видео)

В Польше заявляют, что против их пограничников в выходные был применен газовый баллончик, их ослепляли лазерными лучами и стробоскопом.
Колонна мигрантов со стороны Беларуси 8 ноября начала прорывать границу Польши рядом с пограничным переходом "Кузница-Брузги", чтобы попасть в Европейский Союз. В Сети стали появляться сообщения, что большинство мигрантов – курды, прибывшие в Беларусь из Ирака. Среди них много женщин и детей. В Польше заявили, что эта группа людей является "наибольшей из всех до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну".
В течение недели на границе Польши и Беларуси сохранялся миграционный кризис, который периодически заострялся. К границе стягивали вооруженных силовиков, мигранты пытались разрушить забор, раздавались выстрелы.
ТСН.ua рассказывает последние новости о ситуации на белорусско-польской границе.
Попытки разрушить заграждения и прорвать польскую границу
В Пограничной службе Польши сообщили, что в ночь на 13 ноября белорусские военные пытались разрушить временное заграждение в районе населенного пункта Черемха. По данным польской стороны, белорусские военные "срывали столбы ограды и разрывали колючую проволоку служебным автомобилем".
Пограничная служба также опубликовала видео, где видно, как белорусы используют лазерные указки и стробоскопы.
"Польские службы были ослеплены лазерными лучами и стробоскопом", — говорится в сообщении Пограничной службы Польши.
Также польские пограничники заявили, что вблизи населенного пункта Черемха мигранты пытались прорвать польскую границу. Они были вооружены газовыми баллончиками, которые "применялись в отношении польских служб".
"Эту и дальнейшие попытки нелегально пересечь границу удалось предотвратить", — добавили в Пограничной службе Польши.
Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała на możliwość nelegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cizoziemców w gaz łzawiący, ktory został użyty w kierunku polskich służb. Те же raz kolejnym probom неlegalneho przekroczenia gr. zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021
За сутки 13 ноября в Польше зафиксировали 223 попытки мигрантов незаконно пересечь польскую границу с территории Беларуси. В стране было принято решение о выдворении с территории Польши 77 нелегалов.
В Минобороны Польши заявили, что в ночь на 14 ноября мигранты, пытавшиеся прорваться через польскую границу, забросали силовиков камнями. В результате один камень попал в шлем пограничника. От удара шлем раскололся.
W nocy żołnierze и funkcjonariusze по-прежнему обрушены gruzem przez migrantów, którzy próbowali przedostać się do Polski. Migrantom nie udało się przedrzeć на polską stronę. pic.twitter.com/JL2PRZsY8S— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 14, 2021
Уже в воскресенье, 14 ноября, по данным польских пограничников, было зафиксировано 118 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.
Прибытие силовиков
Министерство обороны Польши в выходные опубликовало видео, на котором видно, что к польско-белорусской границе в районе пропускного пункта "Кузница" прибывают белорусские силовики. Около 25 человек в военной форме во главе с командиром идут вдоль забора, некоторые имеют оружие.
W rejon Kuźnicy przybywa cor więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 13, 2021
В воскресенье, 14 ноября, в польской пограничной службе сообщили, что в окрестностях лагеря в "Кузнице" находится больше групп "вооруженных офицеров белорусских служб".
"Мы замечаем движение среди мигрантов", – заявили польские пограничники.
В тот же день в Министерстве обороны Польши также сообщили о прибытии дополнительных белорусских сил в район "Кузницы".
"Заметно движение среди мигрантов", — говорится в сообщении.
W rejon Kuźnicy przybyli dodatkowi funkcjonariusze białoruskich służb. Wśród migrantów zauważalne jest poruszenie. pic.twitter.com/0etbOPLoJW— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 14, 2021
Провокации на границе
В МВД Польши заявили, что в выходные среди мигрантов намеренно распространяли лживые слухи о мол, автобусах из Германии, которые приедут 15 ноября, чтобы отвести их в ФРГ, а польские пограничники тогда якобы пропустят мигрантов на свою сторону. Таким образом, людей побуждали к массовому прорыву границы.
Впрочем, в министерстве Польши отметили, что информация о транзите не соответствует действительности: "Среди мигрантов, собравшихся у границы с Республикой Польша, ходят слухи о том, что Польша согласилась на транзит мигрантов в Германию. Это ложь".
"Службы белорусского режима, обманув людей, перевезенных сегодня автобусом в Германию, вывели группы на пограничный пункт. Мы предоставляем сообщения, что их обманули", — заявили в полиции Польши.
Исследования режима биолорусского осуждающих людей праздных килограммов в течение темы под плод graniczny, что дюжина останется переведенной автокарами в Нимец, przeprowadziły grupy на przejście graniczne. Podajemy komunikaty, что ostali oszukani, и autokary nie zostaną podstawione. #NaStraży pic.twitter.com/4b8qiTnBxL— Polska Policja (@PolskaPolicja) November 15, 2021
Министр внутренних дел страны Мариуш Каминский назвал провокацией потенциальный прорыв.
Впрочем, несмотря на предупреждение уже 15 ноября в пограничный пункт Польши взимается подкрепление, мигранты, вероятно, готовятся к штурму.
"С утра (15 ноября. — Ред.) на пограничном переходе в Кузнице с белорусской стороны собираются нелегалы. К ним присоединяются новые группировки, которые сейчас расположились на границе, и пытаются протиснуть границу под наблюдением белорусских служб", — говорится в заявлении польских пограничников, которые опубликовали новое видео с места.
От rana на przejściu granicznym w Kuźnicy po str. białoruskiej gromadzą się nielegalni imigranci. Dołączają do nich kolejne grupy, кто do té pory koczowały przy granicy. pic.twitter.com/6UZgZZaSgS— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 15, 2021
"Нелегальные мигранты собираются на пограничном переходе в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке местных служб они предположительно готовятся к силовому пересечению границы", — заявляют в Польше и публикуют фотографии и видео с пограничного пункта.
Przejście w Kuźnicy сейчас #MuremZaPolskimMundurem pic.twitter.com/kaph5abPDr— Maciej Wąsik (@WasikMaciej) November 15, 2021
Nielegalni migranci gromadzą się przy przejściu granicznym w Kuźnicy po stronie białoruskiej. Przy wsparciu tamtejszych służb prawdopodobnie przygotowują się do siłowego sforsowania granicy. Funkcjonariusze @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja i żołnierze są w gotowości. pic.twitter.com/IeBJJ5HceN— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021
Кроме того, на границе с Польшей со стороны Беларуси, по информации пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жариана, в выходные один из мужчин стрелял в воздух, а затем пытался повредить польскую границу. Имя и гражданство этого лица не указываются.
"На границе с Польшей со стороны Беларуси есть люди, время от времени обостряющие ситуацию", — написал Жариан в Twitter.
Смерть на границе
Командование 17-й танковой механизированной бригады Вооруженных сил Польши сообщило, что 13 ноября во время исполнения служебных обязанностей погиб еще один польский военный. По предварительной информации, смерть бойца наступила в результате выстрела из служебного оружия, как это произошло неизвестно.
В Польше заверили, что солдат служил в резерве и не контактировал с мигрантами. Как отмечается, "третьи лица" к инциденту не причастны.
"Солдат служил в резерве, он не выполнял задание непосредственно на польско-белорусской границе. На место службы солдат прибыл чуть больше недели назад. С момента командировки он не контактировал с мигрантами", — говорится в сообщении.
В то же время, по данным полиции Подляшья, в лесу возле села Вилька Тереховская 12 ноября был найден мертвым еще 20-летний мигрант из Сирии. Тело обнаружил при осмотре сотрудник лесного хозяйства. Какая точная причина смерти, неизвестно.
Лагерь беженцев в Беларуси
Со стороны Беларуси у границы с Польшей мигранты разбили лагерь и заявили о готовности ждать там решения о их судьбе. По разным оценкам, в лагере тысячи людей, среди которых есть дети, младенцы. Число людей постоянно увеличивается.
Иногда белорусские власти, по информации СМИ, привозят в лагерь еду и дрова. В такие моменты у грузовиков с продовольствием возникает давка.
Чтобы согреться, мигранты стали самовольно вырубать лес в пограничной полосе и сжигать полученные дрова. В Сети публикуют видео, на которых видно, как из земли торчат сотни стволов недавно спиленных деревьев.
Пособничество нелегальной миграции
В Польше сообщили, что 14 ноября во время инспекции их полицейские задержали четырех человек, причастных к содействию незаконному пересечению границы. Задержаны, как сказано, граждане Великобритании, Украины, Швеции и Германии. Граждане намеревались перевезти 33 человека.
Czuwamy♀️♂️ @PolskaPolicja pic.twitter.com/Zv0DwnrNLh— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 13, 2021
Очереди из фур
В связи с закрытием пункта пропуска "Кузница" из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе образовались километровые очереди из фур. По официальным данным Польши, в "Бобровниках" на 15 ноября время ожидания пересечения границы составляет 34 часа.
В Беларуси, в свою очередь, отчитываются, что "Берестовице" в очереди 15 ноября находится более 360 фур, в пункте пропуска "Козловичи" — 370 грузовиков.
К слову, в выходные сообщали о очередях из фур в "Бобровниках", которые растянулись на около 25 км.
Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
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