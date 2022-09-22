Смерть за хиджаб: иранцы требуют отставки пособника Путина из-за убийства девушки в участке

В государстве, которое поставляет россиянам дроны для войны в Украине, сейчас массовые протесты, стычки с полицией на улицах и требования отставки власти.

Иран всколыхнули общенациональные демонстрации, которые проходят в по меньшей мере половине страны. Люди вышли на улицы из-за смерти задержанной полицией морали девушки, говорится в ТСН.

Протестующие скандируют: "муллы должны уйти" — протест в строго религиозном государстве набирает обороты. На улицах молодежь, студенты и студентки. Девушки сжигают свои шарфы, которые женщины в Иране обязаны носить и обрезают волосы в знак протеста.

Ненадлежаще одетый хиджаб стал причиной задержания молодой девушки в Тегеране. 22-летнюю Махси Амини, выходившую из метро с братом, забрала так называемая "полиция морали", отпустить же пообещали после "перевоспитания". Родственник отправился за Амини в отделение, там были и другие задержанные полицией женщины, которые вдруг начали выбегать с криками, что кого-то убили. После визита в отделение Махси Амини оказалась на больничной койке, а вскоре скончалась. По словам врачей, от перелома основания черепа, как при сильном ударе по голове. Весть всколыхнула страну, ведь полиция морали активно патрулирует улицы.

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«Мой голос дрожал, когда я услышала эту новость. Потому что со мной это случалось раз или два. Я думала, что если бы это случилось со мной, что чувствовали бы мои родители?», — говорит одна из девушек в протесте.

Чиновники пытались объяснить смерть девушки проблемами с сердцем, о которых в семье раньше и не слышали. А глава министерства внутренних дел заявил, что полиция морали не могла кого-то избить, потому что якобы ничем. «По сути, у них нет средств для избиения – палок или специальных средств…», – заявил он.

Первый протест после похорон девушки в ее родном западном регионе полиция разогнала слезоточивым газом. Впрочем, демонстрация повторилась, а география протестов расширилась почти до половины страны.

Полиция протестующих начала задерживать и, по некоторым сообщениям, применять не только спецсредства, но и боевое оружие. Сейчас в столкновениях погибли по меньшей мере семь человек — как демонстранты, так и полицейский. Протесты набрали обороты — на некоторых видео видно, как демонстранты срывают со здания портреты верховного религиозного лидера страны — аятоллы Хаменеи. Сейчас речь идет не только о противостоянии полицейскому насилию или призывах ликвидировать полицию морали, но и о сопротивлении иранскому режиму. В частности, президента страны на Генассамблее ООН встречают протестом – вспоминая все его деяния.

«Он массовый убийца. В частности, он казнил в 1988 году 30 тысяч человек, политзаключенных, молодых иранцев», – заявляют митингующие.

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