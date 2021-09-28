Смертельная авария маршрутки в Николаевской области: пострадавшие пассажиры уверяют, что их водитель "летел"

Из шести пострадавших пассажиров уже двух отпустили домой.

В Николаевской области микроавтобус, в салоне которого было полно пассажиров, столкнулся с двумя грузовиками. Четыре человека погибли, еще шестеро госпитализированы в Николаевской больнице скорой помощи.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Лилия Родина.

По предварительным данным, микроавтобус сначала зацепил одну фуру, которая ехала во встречном направлении. От удара бус выбросило на обочину прямо на припаркованный КАМАЗ с прицепом. Водитель маршрутки и трое пассажиров погибли на месте. Среди них 15-летний парень. Еще шестеро пассажиров, которые были в салоне микроавтобуса, получили травмы.

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«У одного пациента травма челюстно-лицевой зоны, у второго пациента сотрясение головного мозга, у двух пациентов перелом костей голеней, у одного сотрясение головного мозга и ушиб плечевого сустава. Еще один с сотрясением головного мозга», — рассказывает главный врач больницы Александр Демьянов.

Два человека с легкими травмами уже отпустили домой на амбулаторное лечение. В больнице сейчас остаются четверо пациентов. Рассказывают: на маршрутке возвращались с работы домой. Работали на полях, собирали овощи. Работодатель предоставлял транспорт, возил их. Обычно водитель был один. Но в тот день приехал другой водитель, и он вроде сильно спешил домой.

«Он "летел" очень быстро, он очень ехал быстро. Жена звонила еще на поле, надо было домой ехать и он так...» — рассказывает пострадавшая Светлана.

В эти минуты в полиции должен назвать примерную скорость, с которой двигался микроавтобус, и другие обстоятельства аварии.

Новости Украины: в Николаевской области микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками

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