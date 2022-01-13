Смертельная авария под Харьковом: медики борются за жизнь близнецов, которые остались без родителей

Смертельная авария под Харьковом: медики борются за жизнь близнецов, которые остались без родителей

Состояние детей тяжелое.

За жизнь близнецов, выживших в страшной аварии недалеко от Харькова, сейчас борются врачи.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 13 января.

Также читайте Под Броварами УАЗ влетел в иномарку: погиб мужчина

Трехлетняя Юля имеет перелом обоих бедер и многочисленные ушибы. Ее брат Денис тяжелее: мальчик в коме, он перенес уже две операции.

"Мальчику уже сделали повторную операцию. Удалили селезенку. Ребенок очень тяжелый. Они пока прогнозов никаких не дают. У Юлички тоже будет длительная реабилитация. У нее сильно повреждены тазобедренные суставы", — рассказывает бабушка детей Лилия Деревянко.

ДТП в Харьковской области: врачи борются за жизнь двойняшек

Накануне на кольцевой дороге легковушка вылетела на встречку и вогналась в такси. Таксист вез свою семью. Он с женой погиб на месте, умер и водитель легковушки. Дети, ехавшие на заднем сиденье такси без автокресел, оказались в больнице. Рядом с двойняшками сейчас круглосуточно дежурят их бабушки.

Как сообщалось, смертельная авария произошла в Мелитополе. По предварительной информации, легковушка на большой скорости вогналась в дерево около часа ночи. Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало пополам. Находившиеся в салоне мужчина и женщина от полученных травм погибли.

Читайте также: