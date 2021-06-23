Смертельная авария в Днепре: одна из пострадавших получила переломы таза, тяжелые повреждения конечностей и лица

Жизнь другого водителя вне опасності.

Смертельная авария на выезде из Днепра — два человека погибли, за жизнь еще двух борются врачи.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

На закругленные дороги водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на встречку. Там как раз ехала другая машина. Избежать столкновения водителям не удалось, авто со встречной отбросило на обочину, оно влетело в электроопору.

58-летний водитель и его 52-летняя пассажирка получили тяжелые травмы и умерли в больнице. Серьезно травмированы и два человека с другой машины. 23-летняя пассажирка в реанимации, у нее переломы таза, тяжелые повреждения конечностей и лица. У 28-летнего водителя состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет, говорят медики.

Сейчас в полиции обследуют техническое состояние виновника аварии, не исключают, машину могло занести из-за неисправности.

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