Смертельная авария в Харькове: за рулем Infiniti был 16-летний Николай Харьковский – экспертиза ДНК

Также тот факт, что за рулем авто был 16-летний "мажор", подтверждают находившиеся в авто свидетели ДТП.

За рулем автомобиля Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский, подозреваемый в смертельной аварии на проспекте Гагарина в Харькове. Это подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза.

Об этом ТСН.ua. сообщил представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Согласно выводу молекулярно-генетической экспертизы, образцы ДНК материалов с подушки безопасности авто совпадают с образцами ДНК материалов отобранных у 16-летнего водителя. Также тот факт, что за рулем авто был 16-летний "мажор", подтверждают находившиеся в авто свидетели ДТП.

"Экспертизой подтвержден факт того, что за рулем автомобиля Infiniti находился 16-летний водитель, имеющий статус подозреваемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина, произошедшем 26 октября этого года. В совокупности с допросом находившихся в автомобиле свидетелей подтверждается тот факт, что за рулем в момент ДТП находился именно 16-летний водитель», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, жуткая авария с участием произошла в Харькове 26 октября поздно вечером. Водитель легковушки Infiniti на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и влетел в другой автомобиль. В результате чего на месте погиб мужчина, еще три человека попали в больницу с травмами разной степени тяжестей.