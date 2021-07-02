Смертельная авария в Одесской области: на зебре погибли женщина и ребенок

За рулем иномарки находился 33-летний водитель.
Накануне поздно вечером на трассе Одесса-Рени под колесами автомобиля погибли женщина и ребенок.
Об этом говорится в ТСН.Ранок. 2 июля.
Еще одна пострадавшая — пока в больнице. Очевидцы говорят: людей машина сбила, когда они переходили дорогу по зебре.
Известно, что за рулем иномарки находился 33-летний водитель. Был ли он пьян и почему вовремя не затормозил — выясняет полиция.
Напомним, в Одессе на нерегулируемом перекрестке улиц Среднефонтанской и Семинарской произошло столкновение трех автомобилей.