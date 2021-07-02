Смертельная авария в Одесской области: на зебре погибли женщина и ребенок

Смертельная авария в Одесской области: на зебре погибли женщина и ребенок

За рулем иномарки находился 33-летний водитель.

Накануне поздно вечером на трассе Одесса-Рени под колесами автомобиля погибли женщина и ребенок.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 2 июля.

Еще одна пострадавшая — пока в больнице. Очевидцы говорят: людей машина сбила, когда они переходили дорогу по зебре.

Известно, что за рулем иномарки находился 33-летний водитель. Был ли он пьян и почему вовремя не затормозил — выясняет полиция.

Новости Украины: в Одесской области водитель иномарки насмерть сбил двух человек

Напомним, в Одессе на нерегулируемом перекрестке улиц Среднефонтанской и Семинарской произошло столкновение трех автомобилей.

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