Смертельная массовая авария на Волыни: в Луцке спасают уцелевшего мальчика

Ребенок находится в реанимации.

При жизни 7-летнего мальчика, потерпевшего в ужасной аварии, в которой три человека погибли и еще девять травмировались, продолжают бороться врачи в Луцке.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 июля.

Также читайте Аварийные трассы в Украине в 2021 году: где чаще всего травмируются и погибают люди после ДТП

Ребенок находится в реанимации. Еще двух взрослых прооперировали. Госпитализированы в медучреждения и пятеро детей в возрасте от двух до десяти лет.

ДТП произошло, когда люди ехали в одном легковушке после отдыха на озере. 30-летний водитель, вероятно, не справился с управлением и на скорости въехал в дерево. Он и одна из пассажирок погибли на месте. Не удалось спасти жизнь и 4-летней девочки.

Сейчас в полиции расследуют причины аварии. Выяснили: водитель в салон взял сразу аж 11 пассажиров, потому что на озере начиналась буря и он волновался, чтобы никто не пострадал от непогоды. В машине было три семьи. Домой они не доехали буквально несколько километров.

Новости Украины: в Луцке медики продолжают бороться за жизнь мальчика, который попал в ДТП

Как сообщалось, в субботу, 17 июля, на Волыни, на озере Свитязь, ухудшились погодные условия : чрезвычайников пришлось спасать 19 человек. В регионе поднялся сильный ветер — 18 м/с. В этот момент на воде находилось 19 человек: купались, плавали и находились на катамаранах. Отмечается, что некоторым удалось добраться острова. Впрочем, за сложных погодных условий и волны большинство отдыхающих не смогли самостоятельно вернуться на берег. Многие плавсредств стали неуправляемыми.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку