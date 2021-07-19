Смертельная опасность: как правильно выбрать игрушки, чтобы ребенок не смог их проглотить

Смертельная опасность: как правильно выбрать игрушки, чтобы ребенок не смог их проглотить

Дети до пяти лет часто пробуют игрушки, чтобы изучить вкус.

Игрушки могут быть смертельно опасными для ребенка. Так, на днях в Киеве малыш оказался в больнице, потому что проглотил батарейку.

Как выбрать игрушки, чтобы быть спокойными за жизнь детей, и почему подальше от их любопытных глаз нужно держать даже крупы — в материале ТСН.19:30.

Также читайте В Днепропетровской области маленький мальчик проглотил гайку (фото)

Артёмке нет еще и двух годков, поэтому мама покупает ему игрушки, которые считает максимально безопасными. Любимая игрушка мальчика — машинка. В ней есть батарейки, но Мария приучает сына: доставать их нельзя. Хотя и сделать сам мальчик этого физически не сможет.

К тому же, элементы питания семья сохраняет дальше от детских глаз и ручек. А вот на днях патрульные сопровождали карету "скорой", потому что сломались сирена и маячки. В авто — ребенок в тяжелом состоянии. Взрослые не усмотрели и малыш проглотил батарейку.

Чаще всего, говорят врачи, посторонние предметы попадают в рот детей в возрасте до пяти лет. Они исследуют мир. И батарейки — маленькие, дисковые — это элементы, которые оказываются в их желудках — довольно часто. Поэтому эксперты советуют такие детали на видных местах не оставлять. А игрушки, из которых ребенку легко достать подобные элементы — не покупать.

Для каждого возраста ребенка существуют разрешены игры. И это обязательно должно быть указано производителем. Но опасными могут быть еще и монетки, бытовая химия, мелкие застежки, украшения, лекарства и даже крупы, к примеру, горох или гречка. Поэтому опасные продукты Мария сохраняет подальше. А еще — мама постоянно пытается держать сына в поле зрения. Но понимает: быть с ним круглосуточно невозможно. Поэтому Мария еще и постоянно изучает, как правильно оказывать ребенку первую неотложную помощь до приезда скорой. На всякий случай.

Новости Украины: какие выбирать игрушки, чтобы ребенок их не смог проглотить

Напомним, во Львове спасают 5-летнего ребенка, который проглотил батарейку. Медики отмечают, что на Львовщине дети все чаще глотают посторонние предметы — батарейки, магнитные шара, гвозди и другие мелкие предметы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку