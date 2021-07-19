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Смертельная опасность: как правильно выбрать игрушки, чтобы ребенок не смог их проглотить

Смертельная опасность: как правильно выбрать игрушки, чтобы ребенок не смог их проглотить

pixabay.com

Дети до пяти лет часто пробуют игрушки, чтобы изучить вкус.

Игрушки могут быть смертельно опасными для ребенка. Так, на днях в Киеве малыш оказался в больнице, потому что проглотил батарейку.

Как выбрать игрушки, чтобы быть спокойными за жизнь детей, и почему подальше от их любопытных глаз нужно держать даже крупы — в материале ТСН.19:30.

Артёмке нет еще и двух годков, поэтому мама покупает ему игрушки, которые считает максимально безопасными. Любимая игрушка мальчика — машинка. В ней есть батарейки, но Мария приучает сына: доставать их нельзя. Хотя и сделать сам мальчик этого физически не сможет.

К тому же, элементы питания семья сохраняет дальше от детских глаз и ручек. А вот на днях патрульные сопровождали карету "скорой", потому что сломались сирена и маячки. В авто — ребенок в тяжелом состоянии. Взрослые не усмотрели и малыш проглотил батарейку.

Чаще всего, говорят врачи, посторонние предметы попадают в рот детей в возрасте до пяти лет. Они исследуют мир. И батарейки — маленькие, дисковые — это элементы, которые оказываются в их желудках — довольно часто. Поэтому эксперты советуют такие детали на видных местах не оставлять. А игрушки, из которых ребенку легко достать подобные элементы — не покупать.

Для каждого возраста ребенка существуют разрешены игры. И это обязательно должно быть указано производителем. Но опасными могут быть еще и монетки, бытовая химия, мелкие застежки, украшения, лекарства и даже крупы, к примеру, горох или гречка. Поэтому опасные продукты Мария сохраняет подальше. А еще — мама постоянно пытается держать сына в поле зрения. Но понимает: быть с ним круглосуточно невозможно. Поэтому Мария еще и постоянно изучает, как правильно оказывать ребенку первую неотложную помощь до приезда скорой. На всякий случай.

Новости Украины: какие выбирать игрушки, чтобы ребенок их не смог проглотить

Новости Украины: какие выбирать игрушки, чтобы ребенок их не смог проглотить

Напомним, во Львове спасают 5-летнего ребенка, который проглотил батарейку. Медики отмечают, что на Львовщине дети все чаще глотают посторонние предметы — батарейки, магнитные шара, гвозди и другие мелкие предметы.

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