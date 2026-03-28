Ядовитая паутина: как дроны и ракеты превращают Украину в "красную зону"

Россия пытается превратить Украину в пустошь, а нанесенные войной загрязнения станут пожизненными для украинцев

Война в Украине, начатая Россией, длится уже пятый год. Ежедневно взрываются сотни снарядов, ракет и дронов. Все это оказывает существенное влияние на окружающую среду: вредными веществами загрязняется воздух, земля и вода.

Специалисты говорят, что загрязнение природы от войны можно оценивать по-разному, и их существует очень многое — от самых простых до самых сложных.

Вместе с Алексеем Василюком, председателем Украинской природоохранной группы, ТСН.ua проанализировал наиболее сложные и масштабные загрязнения в результате войны и их влияние на окружающую среду.

Война в Украине и загрязнение от взрывов боеприпасов

По словам ученого, загрязнение с наиболее масштабными последствиями для окружающей среды происходит, прежде всего, от взрывов боеприпасов.

«Взрывы и детонация снарядов, ракет, дронов и другого вооружения оказывают наиболее существенное и масштабное влияние на природу. Прежде всего, это физическое влияние. То есть осколки, взрывная волна, тепловой удар. Момент взрыва влияет на все людей, птиц, насекомых, диких животных. Ничто живое не может нормально существовать в момент взрыва, а все, что после него — это уже последствия», — объясняет Алексей Василюк.

К этому он добавляет, что каждый взрыв это еще и химическое загрязнение окружающей среды.

«Любой боеприпас — это химическая начинка в металлической оболочке. И независимо от успеха выпущенного боеприпаса — он достиг своей цели или нет, а 100% его химического содержания оказывается в окружающей среде. Основная часть остается в воздухе, но определенная часть попадает в грунт, а с осадками в грунтовые воды. Проблема в том, что мы не можем оценить ни объем, ни химический состав этого загрязнения, потому что любой отдельно взятый боеприпас по-разному взрывается и имеет разное химическое содержание», — отмечает ученый.

То есть оценить сейчас все последствия взрывов просто невозможно, потому что война продолжается. Хотя определять степень загрязнения почвы теоретически можно благодаря отбору проб земли.

«Я считаю, что сейчас это глупо делать, потому что сколько бы мы проб грунта не отобрали — в месте взрыва или рядом с ним, мы получим совершенно разные результаты. Фактически — это цифры с потолка. Чтобы более или менее точно оценить последствия взрывов, было бы хорошо знать общий объем всех применяемых боеприпасов. Тогда бы мы просто вычислили, сколько из-за российской войны вредных веществ попало в почву, без привязки к местности. Но война продолжается, поэтому пока можем только разводить руками», — объясняет Алексей Василюк.

Массированные атаки и влияние на окружающую среду от страшных пожаров

Второе наибольшее загрязнение — пожары. В результате боевых действий выгорают гектары лесов, посадок, кустарников. Наиболее показательна, по мнению эколога, ситуация с Серебрянским лесничеством.

«Фото этого выгоревшего многострадального лесничества видели все. Выжженная полоса тянется Харьковщиной, Донетчиной, Луганщиной вдоль Северского Донца. Вред природе здесь оценить невозможно, кроме того, что констатировать — уничтожено все живое, что было в этих лесах — животные, птицы, деревья, растения. Но тут надо понимать, что война длится уже пятый год и следует учитывать, что, несмотря на все ужасы, природа восстанавливается. На уничтоженную огнем территорию забегают животные, прилетают птицы, ветром приносят семена и прорастают новые деревья. То есть эти изуродованные войной территории не остаются какиой-то черной пустошью, они постепенно восстанавливаются», — объясняет Алексей Василюк.

К этому эколог добавляет, что одно дело посмотреть на спутниковые карты и оценить площадь, которая была уничтожена огнем, а совсем другое — попасть туда в реальности.

«В местах, где нет боевых действий, вы не увидите пустоши, или „экоцида“, который всегда стремятся показать журналисты. Там, где настоящий экоцид — ведутся боевые действия и гражданские туда просто не попадут. А в местах, куда через некоторое время можно попасть, видим, что природа постепенно восстанавливается, растут новые деревья и территория становится зеленее, уже не такая страшная, как после уничтожения. Отсюда и вывод — если бы война прекратилась, природа возобновилась бы за определенный период времени», — говорит эколог.

Ракетными ударами Россия умышленно превращает Украину в пустошь

По словам Василюка, пожары и взрывы — это два масштабных фактора, которые наносят наибольший ущерб окружающей среде. Но есть еще третье: когда россияне намеренно наносят удары по техногенно опасным объектам: это заводы с химикатами, нефтебазы, промышленные объекты. В качестве примера город Северодонецк, где россияне уничтожили 36 предприятий химической промышленности.

«Все, что там было: склады сырья, склады материалов, очистные сооружения, склады с отходами, которые не поддаются переработке. Все это попало в атмосферу, реку, грунтовые воды. Масштабы оценить мы не можем, и я не исключаю, что химикаты сейчас загрязняют эту местность. Россияне делают это осознанно, чтобы эта территория стала непригодной для жизни. Они атакуют склады с химическими удобрениями, пестицидами просто так, потому что никакого военного смысла эти объекты не имеют», — говорит эколог.

Обстрелы и тактика выжженной кислотой земли

Цель у врага простая и жесткая: максимально ухудшить условия жизни на территории Украины, чтобы без использования оружия массового поражения превратить эти регионы в пустошь.

«С начала войны россияне прицельно бьют ракетами по складам с краской, древесиной, строительным гипермаркетам. Атакуют все, что хорошо горит и дымит. Фактически, это первая война, в которой экологические факторы первоначально были использованы как определенная военная тактика. Я в этом отношении использую термин „выжженая земля“, именно такую войну ведет Россия», — замечает эколог.

К этому Алексей Василюк добавляет, что среди химических веществ, которые есть в боеприпасах, в большинстве случаев это сера. Она после взрыва попадает в грунт, затем контактирует с дождевой водой и снегом, превращаясь в серную кислоту.

«Сколько серы попало в почву в зоне боевых действий, мы никогда не угадаем. Но можем констатировать, что все взорвавшиеся боеприпасы приводят к загрязнению почвы серой, а следовательно, к загрязнению серной кислотой. В пригоршне земли может быть несколько тысяч мелких организмов, которые разлагают растительные остатки, поддерживают и формируют почву. Все они просто сгорают в кислоте. Поэтому это уже не метафора, а реально выжженная серной кислотой земля», — говорит эксперт.

Самое страшное, по словам Алексея Василюка, что мы никак не можем этого исправить, пока идет война. Да и после ее завершения подобные загрязнения практически невозможно очистить или собрать.

«Можно надеяться на фиторемедиацию — это экологически безопасный метод очистки грунтов, воды и воздуха от загрязнителей (тяжелых металлов, пестицидов, нефтепродуктов) с помощью специально подобранных растений, которые поглощают, накапливают или расщепляют токсичные вещества. Конечно, растения могут очистить отдельные химические вещества, но, к сожалению, только частично. Это будет настолько незначительная часть, что можно констатировать: это загрязнение будет пожизненным в пределах нашей с вами жизни. То есть для нас — навсегда. Сомнительно, что на таких почвах можно будет что-то выращивать только на отдельных участках, а на самых загрязненных — точно нет», — уверяет эколог.

Из-за войны в Украине появятся безлюдные «красные зоны»

В качестве примера эксперт приводит территорию во Франции, которая называется «красной зоной». Это место, где во время Первой мировой войны велись активные боевые действия. Местными властями было решено, что эти территории не будут использоваться вообще. И на этих землях до сих пор нельзя находиться людям. Подобные зоны появились и в других европейских странах после Второй мировой войны.

«На такие места во Франции запрещен вход людям, хотя со времен войны прошло уже 107 лет. Думаю, если такой запрет существует, то французы не просто так приняли такое решение, и, пожалуй, это достаточно веская аргументация. Французы помнят, что такое война, потому и стремятся, чтобы она закончилась в Украине. Было бы хорошо, если бы Франция поделилась своими методиками оценки: какие земли можно использовать, а какие, к сожалению, невозможно», — говорит Алексей Василюк.

К этому он добавляет, что таким решением, вероятно, будут недовольны люди в Украине, которые сейчас ждут окончания войны.

«Люди ждут, чтобы вернуться домой, отстроить свой дом, а здесь им скажут, что, простите, вы туда больше никогда не попадете. И, без сомнения, такие новости не будут популярными, и я думаю, возможно, поэтому сейчас о таких вещах не говорят. Но очевидно, что такая проблема будет и с этим придется мириться. По крайней мере, в тех зонах, где длительное время сохраняется линия фронта. Здесь без сомнения, что эта территория суперзагрязнена, и волей-неволей, а придется смириться, что эти зоны станут недоступны для дальнейшей жизни», — говорит Алексей Василюк.

Самое большое загрязнение рек в истории Украины

От загрязнений в результате войны страдают реки и водоемы. В 2024 году, в начале сентября, над Киевом нависла угроза опасной воды из реки Сейм. Сообщалось, что россияне слили что-то опасное в реку на своей территории, и эта жидкость, убивая все живое в водоемах, движется в Десну и может дойти до Днепра и Киева. В столице даже рекомендовали запасаться питьевой водой.

«Это действительно все боялись, но опасная вода до Киева не дошла, хотя прошла Чернигов. Лично я считаю, что нам повезло, ведь расстояние в 600 километров это очень много. То есть неизвестно, чем отравленная вода прошла такое расстояние, убивая все живое. Такого масштабного загрязнения рек еще не было в истории Украины. В Сейме массово погибали все живые существа — рыба, земноводные, птицы. Все это происходило в пределах заповедных территорий вдоль Десны и Сейма. Но что стало причиной загрязнения — неизвестно. Лично я никаких сведений не нашел», — рассказывает Алексей Василюк.

Об отравленной воде в Киеве говорили несколько дней, а затем переключились на другие новости.

«У меня есть одно предположение исключительно теоретическое. С российской стороны на берегу Сейма работает промышленное предприятие по обработке кожи. Когда-то в Василькове с аналогичного предприятия выбросили мешки из-под химикатов на свалку. Они размокли в ручье, и все живое, что было в нем и рядом, вымерло — рыба, лягушки, мыши. Поэтому мне кажется, что экологическая катастрофа на Сейме связана с химикатами для обработки кожи, их могли слить случайно или специально. Кстати, с нашей стороны там никаких предприятий нет, только пастбища. Поэтому химикаты просто убивали все живое, пока не разредились в воде до низкой концентрации. Это была масштабная экологическая катастрофа, которая чудом не затронула Киев», — подчеркивает Алексей Василюк.

Война против окружающей среды: гнезда из оптоволокна и гибель птиц

Война породила еще один вид загрязнения окружающей среды — оптоволокно от дронов. «Нитками» окутаны площади в десятки километров на линии фронта и прифронтовых территориях. Особенно «паутина» заметна, когда стелется на ветках деревьев, кустов или между ними.

Активно дроны на оптоволокне стали использовать в 2024 году. И сейчас последствия от их применения приобретают поразительные масштабы. Специалисты отмечают, что от дроновой «паутины» больше всего страдают птицы и небольшие животные, которые запутываются в волокнах и погибают. А если война будет продолжаться и начнется период разложения пластика, тогда эта проблема приобретет угрожающий характер и для людей.

По мнению Алексея Василюка, загрязнение от оптоволокна — новая и пока не изученная тема. Специалисты до конца не понимают его влияния, а также из-за продолжающейся войны нет возможности быстро убирать это загрязнение.

«Сейчас очевидный негатив от оптоволокна — в нем запутывается и погибает большое количество птиц и мелких животных. В сети есть немало видео, где зафиксирована гибель птиц или как наши солдаты, рискуя жизнью, выпутывают их и выпускают. К сожалению, это будет продолжаться, потому что птицы летают там, где им вздумается. Есть немало фото, как птицы свивают гнезда из оптоволокна и высиживают в них яйца. Но это, я бы сказал, более единичные случаи. Это, безусловно, выглядит интересно, но гораздо больше птиц погибает, попадая в оптоволокно», — рассказывает Алексей Василюк.

По мнению ученого, угроза для птиц и животных будет оставаться до тех пор, пока «паутина» будет находиться в окружающей среде. И чем дольше это будет продолжаться, тем больше возникает угроза и для человека. Если не будет возможности его убрать, оптоволокно может разрушаться, например, под действием солнечных лучей.

«Сейчас никто не может сказать, сколько сможет этот материал держаться и не разлагаться. На фронте используется очень разное оптоволокно как по толщине, так и по содержимому. Было бы хорошо владеть полной информацией о каждой из разновидностей. К примеру, знать, что оно не будет разлагаться на мелкие части еще 10 лет. В таком случае можно спокойно ждать окончательного окончания войны и после разминирования территорий убрать его вместе с антидроновыми сетками», — объясняет Алексей Василюк.

«Паутина» от дронов: какая опасность для людей?

К этому он добавляет, что оптоволокно пока, вероятно, не несет прямых угроз людям, а природа страдает — птицы и животные погибают от его распространения и накопления. В то же время в перечне опасных экологических загрязнений оптоволокно может стать наименее проблемным, потому что в случае окончания войны его можно убрать.

«Но пока окончательная победа над Россией не заметна на горизонте. В то же время паутины из оптоволокна становится все больше на линии столкновения и на прифронтовых территориях. Если война растянется во времени и волокно начнет разлагаться, то оно будет образовывать химические продукты, а это во всех случаях микропластик. Он вряд ли будет отличаться от всего прочего микропластика на планете, о котором нас предостерегают специалисты по всему миру, потому что это действительно очень опасно», — рассказывает эколог.

К этому специалист добавляет, что оптоволокно имеет внутри неорганическую нить, условно говоря, стеклянную, и конечно, она тоже может попадать в окружающую среду, если со временем будет разлагаться на очень мелкие фрагменты.

«И здесь мы можем вспомнить стекловату, в которую в своей жизни хоть раз влезли. Так что можете себе представить поле, засыпанное рассеянной стекловатой. Очевидно, что от этого не будет ничего хорошего, собрать ее уже будет невозможно. И это может обернуться огромной проблемой для людей», — объясняет Василюк.

Некоторые эксперты говорят, что микропластик не сможет попасть в растение, например в кукурузу или пшеницу.

«Вполне возможно. Но он точно попадет в червей, которые проедают себе дорогу в почве. Червей едят лягушки, а лягушек склеивают птицы или еще какие-нибудь животные или рыбы. Именно из-за употребления рыбы микропластик может попасть в организм человека. Это очень опасно для здоровья. Что делать, чтобы этого не произошло? К сожалению, мы от этого не застрахованы, разве что максимально быстро убрать оптоволокно. Но без окончательной победы над Россией это сделать почти нереально», — говорит Алексей Василюк.

Ученые признают: чтобы оценить реальные масштабы экологической катастрофы, территории следует тщательно исследовать после освобождения. Однако уже сейчас понятно: чем дольше будет продолжаться война, тем глубже будут необратимые изменения в почве и воде, которые останутся наследием для последующих поколений.