Смертельная школьная экскурсия: 12-летнего мальчика похоронят сегодня во Львове, а к водопаду продолжают водить детей

Руководство заповедника считает, что виновные в трагедии — школьник и те, кто его сопровождал.

Сегодня, 4 июня, во Львове похоронят 12-летнего Артема, погибшего во время школьной экскурсии на водопаде Каменка. По факту гибели ребенка полиция открыла уголовное производство.

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Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.

Несмотря на трагедию, доступ к водопаду не закрыли. Там накануне было несколько школьных экскурсий. Комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций решила поставить дополнительные столбцы и предупредительные таблички на водопаде, а педагогов обязали провести дополнительные инструктажи по технике безопасности.

Заповедник "Сколовские Бескиды", на территории которого расположен водопад, находится в подчинении государственного агентства лесного хозяйства. Там считают, что меры безопасности на водопаде достаточные, а трагедия произошла по неосторожности школьника и упущения тех, кто його сопровождал.

"Установлено 7 вертикальных столбиков, через которые натянуто тросовое заграждение и написано "стоп", то есть за него переходить запрещено. Каким-то образом этот парень оказался в опасной зоне, как — я не могу вам сказать. В том месте, где он стоял, это металлическое заграждение есть, оно в нормальном состоянии и прочное", — утверждает заместитель директора государственного агентства лесного хозяйства Василий Бандерич.

Новости Украины: во Львове похоронят 12-летнего Артема, погибшего во время школьной экскурсии

Напомним, в с. Каменка Стрыйского района Львовской области 2 июня во время школьной экскурсии погиб ученик 6 класса. Трагедия произошла из-за того, что парень хотел сделать селфи на фоне водопада.

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