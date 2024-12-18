Смертельная стрельба с патрульными в Днепре: как наказали женщину, которая была в "Ягуаре"

Фигурантке дела о стрельбе с патрульными в Днепре суд объявил приговор. Татьяна Патынка была в "Ягуаре", который преследовали копы летом 2023 года. Когда полицейские догнали авто, началась драка. Мужчина из "Ягуара" опрокинул патрульного и ударил его коллегу, она потеряла сознание. Тогда коп выстрелил в нападавшего и тот скончался на месте. Судебные заседания в отношении патрульного еще продолжаются. А вот женщине, которую обвиняли в сопротивлении правоохранителям, наконец назначили наказание.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Татьяна Патинка на суде вину не признает, еще и заявляет, ее заставили к самозащите.

"Одного человека посреди белого дня расстреляли на глазах у несовершеннолетних детей. Я, потеряв любимого человека и чудом осталась живой, и в дальнейшем страдаю от полицейского произвола", - заявляет женщина.

Татьяна Патинка

В августе 2023 года на оживленном проспекте Днепра мужчина опрокинул патрульного и пошел к его напарнице. Коп достал табельное оружие и выстрелил в нападавшего. Мужчина погиб на месте.

На кадрах с боди-камеры полицейской видно: выстрелы раздаются после того, как она падает на землю без сознания после удара мужчины ей в голову.

Перед тем камеры видеонаблюдения зафиксировали, как "Ягуар" нарушил правила дорожного движения - повернул налево с правой полосы. Видно, что за рулем сидит мужчина. Рядом - на пассажирском сиденье - женщина. Патрульные, ехавшие сзади, в громкоговоритель приказали авто остановиться, но легковушка помчалась прочь. Когда машину удалось остановить, за рулем уже сидела женщина. Документы женщина не показывает, зато спорит с патрульными. Присоединяется и мужчина. Нецензурно ругается и в конце концов приказывает своей подруге ехать прочь. Это снимают несовершеннолетние сыновья мужчины, которые были на заднем сиденье. Женщина, оказавшаяся на месте водителя, подруга отца.

Авто, нарушившее правила дорожного движения

После толкотни женщину наконец вытаскивают из авто. Мужчина выходит из авто и начинает драться с полицейскими. Те сначала брызгают газовым баллончиком.

Мужчина применяет боевой прием к полицейскому и возвращается к его напарнице. Патрульная лежит на земле неподвижно.

Полицейского Егора Звонкова за его действия во время инцидента судят отдельно. А вот в этом деле патрульные - потерпевшие. От комментариев отказываются. Однако просят суд отправить Татьяну Патынку за решетку.

В то же время прокурор просит более легкое наказание в виде двух лет ограничения свободы. Суд в конце концов признает ее виновной в сопротивлении правоохранителям, в то же время наказание выбирает еще менее суровое.

"Назначить наказание в виде трех лет пробационного надзора", - заявляет судья.

Она должна являться для регистрации и не выезжать за границу без специального разрешения. Довольна ли таким наказанием, Татьяна Патынка говорить не хочет. Триста тысяч морального ущерба, который требовала патрульная, а также десять тысяч имущественного и пятнадцать судебных расходов - суд оставил без удовлетворения.

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Что известно о стрельбе в Днепре

29 августа 2023 года на проспекте Ивана Мазепы в Днепре произошла стрельба, во время которой был убит гражданский мужчина. Тогда правоохранители остановили автомобиль, в котором находились женщина, дети и мужчина.

Между полицейским и гражданским вспыхнул конфликт, мужчина начал агрессивно вести себя и жестоко избил патрульную. После чего напарник достал оружие и несколько раз выстрелил в правонарушителя.

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