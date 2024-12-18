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Смертельная стрельба с патрульными в Днепре: как наказали женщину, которая была в "Ягуаре"

Смертельная стрельба с патрульными в Днепре: как наказали женщину, которая была в "Ягуаре"

Суд вынес первый приговор по смертельной стрельбе в Днепре

Участники судебного заседания дело не комментируют.

Фигурантке дела о стрельбе с патрульными в Днепре суд объявил приговор. Татьяна Патынка была в "Ягуаре", который преследовали копы летом 2023 года. Когда полицейские догнали авто, началась драка. Мужчина из "Ягуара" опрокинул патрульного и ударил его коллегу, она потеряла сознание. Тогда коп выстрелил в нападавшего и тот скончался на месте. Судебные заседания в отношении патрульного еще продолжаются. А вот женщине, которую обвиняли в сопротивлении правоохранителям, наконец назначили наказание. 

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской. 

Татьяна Патинка на суде вину не признает, еще и заявляет, ее заставили к самозащите.

"Одного человека посреди белого дня расстреляли на глазах у несовершеннолетних детей. Я, потеряв любимого человека и чудом осталась живой, и в дальнейшем страдаю от полицейского произвола", - заявляет женщина.

Татьяна Патинка / ©
Татьяна Патинка

В августе 2023 года на оживленном проспекте Днепра мужчина опрокинул патрульного и пошел к его напарнице. Коп достал табельное оружие и выстрелил в нападавшего. Мужчина погиб на месте.

На кадрах с боди-камеры полицейской видно: выстрелы раздаются после того, как она падает на землю без сознания после удара мужчины ей в голову.

Перед тем камеры видеонаблюдения зафиксировали, как "Ягуар" нарушил правила дорожного движения - повернул налево с правой полосы. Видно, что за рулем сидит мужчина. Рядом - на пассажирском сиденье - женщина. Патрульные, ехавшие сзади, в громкоговоритель приказали авто остановиться, но легковушка помчалась прочь. Когда машину удалось остановить, за рулем уже сидела женщина. Документы женщина не показывает, зато спорит с патрульными. Присоединяется и мужчина. Нецензурно ругается и в конце концов приказывает своей подруге ехать прочь. Это снимают несовершеннолетние сыновья мужчины, которые были на заднем сиденье. Женщина, оказавшаяся на месте водителя, подруга отца.

Авто, нарушившее правила дорожного движения / ©
Авто, нарушившее правила дорожного движения

После толкотни женщину наконец вытаскивают из авто. Мужчина выходит из авто и начинает драться с полицейскими. Те сначала брызгают газовым баллончиком.

Мужчина применяет боевой прием к полицейскому и возвращается к его напарнице. Патрульная лежит на земле неподвижно.

Полицейского Егора Звонкова за его действия во время инцидента судят отдельно. А вот в этом деле патрульные - потерпевшие. От комментариев отказываются. Однако просят суд отправить Татьяну Патынку за решетку.

В то же время прокурор просит более легкое наказание в виде двух лет ограничения свободы. Суд в конце концов признает ее виновной в сопротивлении правоохранителям, в то же время наказание выбирает еще менее суровое.

"Назначить наказание в виде трех лет пробационного надзора", - заявляет судья. 

Она должна являться для регистрации и не выезжать за границу без специального разрешения. Довольна ли таким наказанием, Татьяна Патынка говорить не хочет. Триста тысяч морального ущерба, который требовала патрульная, а также десять тысяч имущественного и пятнадцать судебных расходов - суд оставил без удовлетворения.

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Что известно о стрельбе в Днепре

29 августа 2023 года на проспекте Ивана Мазепы в Днепре произошла стрельба, во время которой был убит гражданский мужчина. Тогда правоохранители остановили автомобиль, в котором находились женщина, дети и мужчина.

Между полицейским и гражданским вспыхнул конфликт, мужчина начал агрессивно вести себя и жестоко избил патрульную. После чего напарник достал оружие и несколько раз выстрелил в правонарушителя.

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