Смертельное тройное ДТП в Николаевской области: медики рассказали о состоянии пострадавших

В аварии — двое погибших и четверо травмированных.

На трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск столкнулись три легковушки и грузовик: двое погибших и четверо травмированных. Среди пострадавших 8-летняя девочка. Из-за аварии трасса была заблокирована на несколько часов: образовались пробки на десятки километров.

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Авария произошла на оживленной трассе. По предварительным данным, по неизвестным причинам легковушка выехала на встречную и столкнулся с фурой. Авто раздробило и смяло полностью. Водитель и пассажирка погибли на месте. Впрочем, я авария спровоцировала следующую: за легковушкой и за грузовиком двигались еще две машины. В одной была семья: отец, мать и двое их детей. В другой ехала супружеская пара. Оба водителя пытались обойти аварию, но вместо этого столкнулись лоб в лоб.

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"Он влетел в фуру. А мы из-за нее столкнулись друг в друга", - вспоминает пострадавший Олег. Его жена Марина говорит: "Увидели только, как нам летят. Обломки от авто и все".

У Олега и Марины переломы ног. В авто, где была семья с детьми, травмы получили мать и младшая девочка. Состояние всех пациентов медики оценивают как стабильное и средней тяжести. "С травмами верхних и нижних конечностей. С ранами тела различных участков. На каждого из них ждет отдельный вид оперативного лечения", — говорит медицинская директор Николаевской больницы скорой помощи Анастасия Гацуц.

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Полиция устанавливает причины аварии. "По результатам предварительного расследования, будет принято окончательное решение относительно виновников происшествия", — сообщил застпуник начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУ ЧП в Николаевской области Александр Чернюк.

Участники аварии говорят: водитель, первым врезался в фуру, вьехал в нее будто специально. Мол, заснул. Относительно погибших, то уже известно: они ехали на отдых в Коблево. Почему водитель выехал на встречную, отвлекся, заснул или его занесло на скорости - должен установить экспертиза.

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