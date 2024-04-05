Смертельная угроза: сколько украинцев погибли из-за мин и в каких областях опаснее всего

Около 174 тысяч квадратных километров в Украине загрязнены взрывоопасными предметами. Это примерно 30% территории всей страны. Благодаря стараниям сотрудников ГСЧС и военных эта цифра сейчас уменьшилась на 5%. Было обследовано 181 тысячу гектаров территории, обезврежено 611 тысяч единиц взрывоопасных предметов. Впрочем, чуть ли не каждый день по неосторожности украинцы подрываются на минах. По состоянию на 1 апреля 2024 года от действия взрывоопасных предметов уже погибли 295 человек, ранены 662.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

Какая ситуация с разминированием: что говорят военные

В Запорожской области на полях фермеры находят неразорвавшиеся боеприпасы. На такие вызовы военные выезжают два-три раза в неделю, рассказывает командир инженерно-саперного взвода на псевдо "Тартар". Разминирование и уничтожение всех видов взрывных устройств. В последнее время, говорит, участились случаи по уничтожению КАБ по 500 и более килограммов. Иногда, чтобы такой уничтожить, приходится эвакуировать целый поселок. Самое главное в их работе – говорит сапер, это безопасность.

Последствия заминирования в Украине

Наиболее загрязнены взрывчаткой - Луганщина, Донецкая область и правобережье Херсонщины. Враг и в дальнейшем продолжает заминировать наши территории. Процесс разминирования идет медленно, говорит военный. Работу саперов затрудняют боевые действия, нехватка специальной техники и нехватка специалистов, говорит Денис Устинов - командир инженерно-саперной роты.

Каждый день саперы прочесывают 50-70 гектаров и уничтожают от 2- до 6 тыс мин и снарядов. Расчищать от мин территорию Украины военным помогают ГСЧСники и международные партнеры.

Разминирование

Фермер рассказал, как потерял ногу из-за мины

Фермер из Черниговщины Леонид Король показывает свою искусственную ногу, на которой передвигается уже почти два года после того, как получил ранение. Его трактор наехал на мину во время посевной. Выжить после такого взрыва - настоящее чудо, говорит мужчина.

"Вылез, левая нога, которая в настоящее время ампутирована, было 100% понимание, что уже ее нет, физически она была, но я уже видел, что с ней произошло. По правой ноге я не понимал, я подозревал, что возможно до колена, потому, что она была так же разорвана и повреждена левая рука", - вспоминает фермер.

Поселок Шестовица, где работает Леонид был под оккупацией. Здесь находился командный штаб россиян, говорит мужчина. После деоккупации здесь остались тонны опасного железа. Его трагический случай в этой местности не единственный, говорит фермер.

Время от времени в этот и другие поселки наведываются ГСЧСники и проводят для местных мероприятия по минной безопасности, рассказывает Леонид. Подобные мероприятия по всей Украине, особенно на деоккупированных территориях, сейчас регулярно проводят сотрудники ГСЧС совместно с Нацполицией и ЮНИСЕФ. Наибольшее внимание уделяют детям.

Мины в Украине

"Каждая мина или снаряд несут смертельную опасность, не только для людей и имущества, но и для экологии. Уничтожают нашу флору и фауну, загрязняют тяжелыми металлами почвы и воду. Экологический ущерб уже составляет сотни миллиардов долларов", — говорит начальник группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГСЧС в Черниговской области Михаил Ильев

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Напомним, в ВСУ ответили, зашли ли кафиры во Временный Яр.

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