Смертельное ДТП, космические взятки и любитель России: топ последних скандалов в Украине с участием судей

В Киеве в ночь на 26 мая вероятно нетрезвый судья Алексей Тандыр сбил на блокпосту военного Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм нацгвардеец скончался на месте трагедии, у него остались двое детей, брат и отец погибшего военного защищают Украину на фронте. Судья же отказался проходить тест на алкоголь, из-за чего суд предоставил разрешение на принудительное изъятие биологических образцов.

К сожалению, это не первый скандал с участием украинских судей. ТСН.ua собрал самые резонансные случаи, произошедшие недавно.

Задержание экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева на взятке

В мае 2023 года НАБУ разоблачило председателя Верховного суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 млн дол. Впоследствии стало известно, что судья взял деньги у олигарха Константина Жеваго, чтобы принять "нужное ему решение".

Председателю Верховного Суда Князеву высказали подозрение

Сразу после разоблачения судьи на взятке пленум Верховного суда принял решение о том, чтобы отстранить Князева от должности главы суда. Однако из-за сложного процесса он и дальше будет работать в Верховном суде. Правоохранители все же арестовали скандального Князева и что примечательно, части взятки у него до сих пор изымает следствие.

Судья Верховного суда с российским гражданством

В октябре 2022 года в Верховном суде разразился очередной скандал. У судьи Богдана Львова обнаружили российское гражданство, и хотя он это активно отрицал, у СБУ были доказательства.

После громкого скандала Львова отчислили из штата Верховного суда. Тогда еще глава ВС Всеволод Князев прокомментировал свое решение и назвал его беспрецедентным для судебной системы, ведь соответствующие положения Конституции и закона применяются впервые.

У судьи Верховного суда было выявлено российское гражданство. Скриншот с видео

Судья-коллаборант, ожидавший Россию

В сентябре 2022 года СБУ сообщила о подозрении судье Северного апелляционного хозяйственного суда города Киева. Спецслужба получила в распоряжение телефонные разговоры судьи, в которых он прославлял Россию, пренебрежительно относился к украинским защитникам и президенту. Также коллаборант ожидал оккупации Украины и откровенно об этом говорил своим родным и друзьям.

Тогда СБУ объясняла, что даже при подозрении, сразу арестовать этого судью не удалось, поскольку разрешение на это должен выдать Высший совет правосудия.

Скандальная судья, которая даже после приговора скрывалась от следователей

В ноябре 2022 года в Украине задержали скандальную судью Броварского суда Киевской области Анну Билык. По данным следствия, подозреваемая брала взятки, вынося "нужные" приговоры. К примеру, подозреваемым в изнасиловании несовершеннолетней девушки-сироты она позволила выйти из-под стражи за символическую сумму залога. Даже находясь под следствием, она продолжала работать в суде.

Анна Билык год скрывалась от следствия.

Летом 2021 года Высший антикоррупционный суд объявил Анне Билык приговор — шесть лет лишения свободы за взяточничество, а в январе уже в этом году вынесла соответствующее постановление и Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Однако из-за войны скандальная судья долгое время скрывалась от правоохранителей.

Судья отказалась подавать декларацию из-за "религии"

Судья Киевского окружного административного суда отказалась подавать декларацию о доходах за 2020 год, заявив, что это "противоречит ее религии".

После этого антикоррупционные органы открыли уголовное производство и скандальная судья сама оказалась на скамье подсудимых.

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