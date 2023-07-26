Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве: суд избрал меру пресечения водителю

Водитель будет находиться под стражей без возможности внесения залога.

Сегодня, 26 июля, Шевченковский суд Киева избрал 23-летнему водителю меру пресечения под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщили ТСН.ua.

Напомним, что вчера в полночь 23-летний водитель автомобиля "Фольксваген" на проспекте Берестейском на большой скорости совершил наезд на двух бойцов Национальной Гвардии Украины, которые несли службу на блокпосте, а после — протаранил еще два автомобиля.

В результате происшествия 49-летний военнослужащий погиб. Полицейские задержали водителя на месте.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве водитель легковушки на большой скорости врезался в блокпост, сбил двух нацгвардейцев, несших службу, и протаранил два автомобиля. Один из военнослужащих погиб на месте происшествия, другой госпитализирован в больницу.

Кроме того, мы ранее информировали, что 26 мая в Киеве произошло смертельное ДТП. Судья Алексей Тандыр на блокпосту сбил военнослужащего Нацгвардии. Военный скончался на месте аварии.

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