Смертельное ДТП на Ровенщине: двухлетнюю девочку, которая дивовм выжила, ввели в медикаментозный сон

Смертельное ДТП на Ровенщине: двухлетнюю девочку, которая дивовм выжила, ввели в медикаментозный сон

К маленькой Еве из Харькова уже мчатся папа и мама.

Двухлетнюю Еву пытаются спасти медики в Ровно. Девочка с бабушкой и дедушкой ехала от родственников по трассе Киев-Чоп и их легковушка столкнулась с микроавтобусом. Супруги погибли мгновенно. Маленькую внучку "скорая" доставила в тяжелом состоянии в реанимацию. В больнице и водитель микроавтобуса. Именно он, по предварительным данным полиции, и является виновником аварии.

Об этом 12 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Легковушка разбита вдребезги. Микроавтобус от удара перевернуло на крышу. Две машины столкнулись на трассе Киев-Чоп. Двое погибших и двое тяжело травмированных.

"Повреждения были настолько сильными, что людей пришлось просто вырезать из искореженного железного автомобиля", — отметил представитель ГСЧС Ровенской области Дмитрий Мельник.

В легковушке ехали супруги из Хмельницкой области. 52-летний водитель и его жена погибли на месте. В салоне была их двухлетняя внучка. Девочка чудом выжила. Ее доставили в реанимацию в состоянии сопора (состояние на грани комы и сознания — Ред.).

Сейчас за жизнь девочки борются медики. Ее ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"У нее диагностирован перелом обоих бедер, субкапсулярные разрыв селезенки и печени, закрытая черепно-мозговая травма", — отметил врач-анестезиолог ровенской областной детской больницы Антон Бойко.

"Ребенок был у нас, они (погибшие дедушка и бабушка — Ред.) приехали ребенка забрать и вот на обратном пути такая произошла ситуация", — рассказывают родственники из Львовщины под реанимацией.

Именно у них гостила Ева и бабушка с дедушкой приехали забрать внучку, пока родители девочки на работе в Харькове. Как произошла такая трагическая авария не поймут. Мол, дедушка Владимир всегда был осторожен за рулем, работал дальнобойщиком.

Произошла авария, потому Владимиру на встречу выехал микроавтобус, предварительно говорят в полиции.

Водителя микроавтобуса также госпитализировали в тяжелом состоянии в травматологию.

У мужчины диагностированы кровоизлияние, ушиб легких, переломы ключицы и множественные ссадины, раны верхних, нижних конечностей.

Новости Украины: в Киеве медики спасают двухлетнюю Еву, которая вместе с родными попала в ДТП

Сейчас, говорят медики, его жизни угрозы нет. А в полиции открыли производство по факту смертельного ДТП. У палаты водителя микроавтобуса дежурят копы. Он задержан. Следователи выясняют, почему выехал на встречную и проверяют, был ли трезв.

К слову, авария произошла вблизи села Грушвица. Об этом участке, который называют местом концентрации ДТП, ТСН уже рассказывала. За последние 5 лет здесь произошло более 20 аварий с пострадавшими и более 10 человек погибло. Потому что водители здесь не только игнорируют дорожные знаки, но и дорога спроектирована с нарушениями: трасса резко сходится с 4 полос до 2.

Взяться за работу, чтобы сделать плавный съезд на трассе в Службе автодорог обещают уже в этом месяце. В то же время, водителю микроавтобуса за смертельное ДТП грозит до 10 лет за решеткой. К маленькой же Еве из Харькова мчатся папа и мама. Врачи говорят, делают все, чтобы спасти ее жизнь, но первые 3 дня — критические.

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