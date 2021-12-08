Смертельное ДТП под Черниговом: 7 человек с тяжелыми травмами пережили ночь, тела 13 жертв из морга заберут родные

Смертельное ДТП под Черниговом: 7 человек с тяжелыми травмами пережили ночь, тела 13 жертв из морга заберут родные

В Сети гуляет список - в нем фамилии раненых и погибших.

Водителя фуры, в столкновении которой с маршруткой погибли 13 человек на Черниговщине, задержали и объявили ему подозрение. Все погибшие были пассажирами микроавтобуса. 7 человек остаются в больнице. Стало известно – в аварии погибли и влюбленная пара, и мать с дочерью. Врачи спасают и мать 4-х детей, ее мужа поначалу ошибочно причислили к погибшим.

Об истории людей из маршрутки – 8 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Все семь человек с тяжелыми травмами пережили эту ночь. 16-летний подросток в детской больнице с тяжелыми переломами, один человек в областной с черепно-мозговой травмой. Больше всего — в Черниговской больнице №2. 4 из 5 пациентов пришли в себя.

13 жертв вчерашней аварии из черниговского морга заберут домой. Опознание длилось до поздней ночи.

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Между тем, в Сети гуляет список - в нем фамилии раненых и погибших. В штабе по ликвидации последствий аварии предупреждают – там много неточностей и ошибок.

Самым первым стало известно имя водителя микроавтобуса — Александра Мартыненко. Он – отец двоих детей из города Борзна. Его уже похоронили.

А вот в холле борзнянской гимназии вспоминали здешнюю учительницу Нину Михайловну и ее дочь Юлю – студентку киевского политеха и выпускницу этой школы.

ДТП в Черниговской области: сегодня день скорби по 13 погибшим в аварии

Еще один погибший – тоже бывший ученик этой школы. Ярослав ехал в Чернигов со своей девушкой Викторией.

Андрей на рейс записался, но не уехал. Заболел самый маленький из 4-х его детей. Еще утром о нем говорили как о погибшем. Его жена вынуждена была одна ехать на маршрутке в Чернигов к онкологу, а на данный момент она – самая тяжелая из семи пострадавших в аварии.

С собой у Наталии был паспорт мужа, он числился в списках пассажиров, поэтому и вышла путаница. Их многодетную семью словно преследуют неудачи. Прошлым летом у семьи произошел пожар, обожгло сына, Наталья с ожогами попала в больницу. Андрей перебивается заработками. Детям о состоянии мамы пока решили не говорить.

Напомним:

Черниговщина в трауре по 13 жертвам произошедшей накануне смертельной аварии — фура столкнулась с маршруткой. Все погибшие были пассажирами микроавтобуса.

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