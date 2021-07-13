Смертельное ДТП с авто, в котором ехали 16 человек: в больнице остаются шесть человек

Смертельное ДТП с авто, в котором ехали 16 человек: в больнице остаются шесть человек

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В больнице Борисполя остается шесть человек, пострадавших в страшной аварии в Киевской области.

Об этом говорится в выпуске "ТСН. Ранок" за 13 июля.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В больнице борются за жизнь 14-летней девочки и женщины. У них серьезные травмы головы.

Напомним, ДТП произошло в воскресенье вечером в селе Ревное. Небольшую легковушку, забитую шестнадцатью людьми, занесло на дороге и она перевернулась. Все пассажиры ехали домой с отдыха на озере, где праздновали день рождения. Среди них было семь детей. В одном только багажнике уместились девять пассажиров. Водитель и его семилетний пасынок погибли на месте. Тело мужчины доставили в Винницу, откуда он родом, с мамой погибшего мальчика он жил полгода. Ребенка же похоронили вчера.

Напомним, водитель, который вез 16 человек и допустил опрокидывание авто, был пьян.

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