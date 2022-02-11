Смертельное ДТП с кортежем Ярославского: жуткие подробности аварии и как бизнесмен объясняет свой отлет в Лондон

Смертельное ДТП с кортежем Ярославского: жуткие подробности аварии и как бизнесмен объясняет свой отлет в Лондон

Полиция и прокуроры пытались скрыть обстоятельства аварии, за что лишились должностей и попали под следствие. В то же время пресс-служба Ярославского утверждает, что он улетел в Лондон на концерт сына.

Смертельная авария под Харьковом с автомобилем кортежа бизнесмена Александра Ярославского продолжает обрастать фактами. Полиция установила личность погибшего, в то время как ДБР открыло уголовное производство о фальсификации дела — вину за случившееся якобы пытался взять на себя человек, который к происшествию не имеет никакого отношения.

ТСН.ua собрал все, что известно об аварии на этот момент.

Что произошло

Поздним вечером 9 февраля на трассе "Киев — Харьков — Должанский" на 534 километре пути водитель автомобиля насмерть сбил человека. После чего скрылся с места аварии, предварительно потеряв номерной знак. По данным "Украинской правды", участником ДТП мог стать автомобиль из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Впоследствии пресс-служба его компании сообщила, что водитель не увидел на дороге "препятствие", в результате чего совершил наезд.

"Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, в условиях ограниченной видимости он совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал. Утром нашли факт отсутствия номерного знака, а также выяснили другие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники сообщили в полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса", — отметили в компании бизнесмена.

Государственное бюро расследований

В то же время, сам Александр Ярославский 10 февраля покинул страну. В пресс-службе отметили, что он улетел в Лондон для запланированной встречи с семьей. Между тем он должен посетить концерт, на котором будет выступать его сын. А с 12 по 19 число у него запланировано катание на лыжах.

Без вины виноватый

Министр МВД Украины Денис Монастырский на своей странице в соцсети подчеркнул, что вину за смерть мужчины понесет исключительно тот человек, который находился за рулем автомобиля. Он также уволил с должности начальника Национальной полиции Харьковской области.

"Принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского. Причиной стало то, что следователи подали в прокуратуру подозрение за совершение ДТП, которое было составлено на пришедшего утром человека, заявившего, что именно он была за рулем авто. В то же время стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте", — отметил Денис Монастырский.

ДТП с кортежем Ярославского: подозрение объявили не тому человеку, который был за рулем | Новости Украины

Вторит ему генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, полицейские и следователи пришли к выводу, что мужчина, взявший на себя вину, врет. В связи с чем в отношении работников Нацполиции и прокуроров области будут проведены расследования.

Между тем генпрокурор также добавила, что за рулем элитного автомобиля мог находиться сам Александр Ярославский.

"Несмотря на узнаваемость лица, вероятно причастного к совершению этого преступления, повлекшего смерть человека, на статус этого лица в обществе, на его возможности и связи, преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно. Незапланированный и поспешный отъезд (из страны — ред.) выглядит довольно странно", — отметила Ирина Венедиктова.

Личность погибшего

Впоследствии правоохранители установили личность мужчины, погибшего в результате аварии. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района. По данным прессы, ранее гражданин был осужден.

"Украинская правда" также пишет, что на мужчину могли наехать дважды: оба автомобиля Mercedes Benz 63 AMG из кортежа бизнесмена. Однако кто находился за рулем, пока окончательно неизвестно.

Тем временем полиция на месте аварии спустя время начала проводить следственные действия. Если в суде будет доказана вина подозреваемого в аварии, за решетку он отправится на срок до восьми лет.

Читайте также: