Смертельное ДТП с судьей и военным в Киеве: в окружении Тандыра говорят, что раньше выпившим за руль не садился

Собеседник уверяет, что судья, даже когда выпивал на праздники, всегда вызывал такси или брал водителя.

Знакомый судьи Алексея Тандыра, который в ночь на 26 мая сбил на блокпосту военного Нацгвардии Вадима Бондаренко, удивляется, что судья мог сесть пьяным за руль.

В комментарии ТCН.ua собеседник отмечает, что Тандыр, даже когда выпивал на праздники, всегда вызывал такси или брал водителя.

"Я удивлен тем, что он был, по сообщению СМИ, пьяным за рулем. Если выпивал на праздники, то всегда вызывал такси или брал водителя. Что произошло на этот раз — пока загадка", — сообщил нам источник из окружения Алексея Тандыра.

ДТП в Киеве с участием судьи: что известно

В Киеве на блокпосту в ночь на 26 мая судья райсуда Киевской области сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии. Боец от полученных травм умер на месте. Судья уже задержан, но он не соглашается проходить тест на алкоголь. Эту экспертизу необходимо срочно провести, чтобы можно было определить тяжесть совершенного преступления.

Позже стало известно, что ДТП с участием судьи произошло на Берейстейском проспекте во время действия комендантского часа.

Правоохранители начали расследование дела по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего. Судье грозит до 10 лет тюрьмы.

Судья райсуда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца

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