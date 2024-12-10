Смертельное ДТП в Днепре: почему на 17-летнего фигуранта не надели браслет

17-летний фигурант громкого смертельного ДТП в Днепре, которое произошло вечером 1 декабря и в котором погиб 10-летний ребенок, снова дал знать о себе. Напомним, по предположениям пользователей соцсетей, мажор из Днепра мог быть за рулем в момент ДТП, но по официальной версии он являлся пассажиром автомобиля.

Так, на днях на его странице в соцсети появилось видео, где он управляет автомобилем, хотя юридически находится под круглосуточным домашним арестом по решению суда. На видео наложены титры, где среди прочего указано: "Не стоит пугать меня своими связями. Если я позвоню своему отцу, он все ваши связи раком поставит".

После появления этого видео, юноша записал новое видео на фоне домашней обстановки.

"Приношу свои извинения за видео, которое выложила моя подруга. У нее был доступ к этому аккаунту, потому как раньше мы с ней вместе его вели. Видео было снято в этом году, но очень давно. Я не помню, когда. Еще раз извиняюсь, что так получилось. Я нахожусь под домашним арестом. Если бы я захотел это сделать — у меня бы это просто не получилось бы", — утверждает юноша, комментируя появление предыдущего ролика, где он управляет автомобилем.

В соцсетях пользователи начали оживленно обсуждать это событие. Среди нескольких сотен комментариев, авторы которых возмутились поведением водителя, есть и такие, которые предложили парню посмотреть фильм "Ворошиловский стрелок" и сделать выводы.

В свою очередь, полиция Днепропетровской области официально опровергла то, что этот 17-летний юноша ездит по городу за рулем.

"По решению суда фигуранту уголовного производства избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Подозреваемому запрещено покидать жилье в любое время суток. Полиция осуществляет контроль за соблюдением этой меры пресечения. Наряду с этим, несовершеннолетнему не запрещено пользоваться Интернетом, в том числе", — сообщила прессслужба ГУНП Днепропетровской области.

В комментарии для ТСН.ua спикер полиции Днепропетровщины Анна Старчевская уточнила, что правоохранители контролируют соблюдение этим юношей условий домашнего ареста, но, потому как лицо несовершеннолетнее, то дома парень находится без электронного браслета.

"Домашний арест с использованием браслета — это мера пресечения исключительно для совершеннолетних. Но (в данном случае — Ред.) полицейские проверяют то, что он находится дома. Фигурант находится дома", — ответила нам Анна Старчевская.



Адвокат стороны пострадавших в ДТП, Василий Серегин, в комментарии для ТСН.ua выразил собственное мнение по поводу появления этих видео с участием фигуранта. Он подтвердил не только свои опасения касательно того, что 17-летний юноша, учитывая свой возраст, может покинуть пределы Украины.

"Но в прокуратуре заверили, что сделают все, чтобы этого не было", — сказал Василий Серегин.

«Я тоже пострадавший»! Циничное заявление фигуранта «мажорного» ДТП в Днепре!

Ранее сообщалось о том, что известно об аварии с BMW и гибели 10-летней девочки.

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