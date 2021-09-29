Смертельное ДТП в элитном пригороде Киева: пассажиры авто даже не были знакомы между собой

Утром водитель легковушки, который врезался в грузовик, подвозил попутчиков в Киев.
Утром в Козине на Киевщине легковушка влетела в грузовик, стоявший посреди дороги. Ее водитель говорит, что остановился забрать с обочины контейнер с листьями и древесиной и включил свет, чтобы его было видно. Несколько легковушек миновали грузовик, но один из водителей перед столкновением даже не стал тормозить. В результате аварии два человека погибли, еще трое госпитализированы.
Об этом говорится 29 сентября во сюжете ТСН.19:30.
Водитель грузовика рассказывает: как обычно, перед тем как перекрыть часть дороги, включил световые приборы на машине и добавляет — даже выставил предупреждающий знак.
Момент удара зафиксировала камера наблюдения. После остановки грузовика мимо проезжают несколько автомобилей, но следующая легковушка даже не тормозит.
"Скорее всего, водитель превысил скорость и не успел затормозить", — отмечают в полиции.
Стрелка спидометра легковушки осталась на отметке 110. С салона начали доставать пострадавших. Водителя и пассажира, сидящего за ним, спасти не удалось, они погибли на месте, еще трое пассажиров срочно доставили в больницу.
Алена ехала на заднем сиденье. Говорит: между собой пассажиры даже не были знакомы: утром водитель собирал попутчиков в Киев. Момента удара не помнит, но за несколько минут до того еще заметила большую скорость.
Другой пострадавший говорить на камеру не желает, мол плохо себя чувствует. Но говорит, что все помнит — водитель ехал довольно быстро, но грузовик ни водитель, ни этот пассажир не видели до последнего момента.
В полиции еще будут выяснять, все ли меры безопасности исполнил водитель грузовика, остановив транспорт на части дороги. После обеда автомобили начали забирать с места происшествия.
Напомним, что на Ровенщине 19-летний мотоциклист попал в ДТП: парню оторвало полноги.