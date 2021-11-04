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Смертельное ДТП в Харькове с участием подростка и очередные "российские маневры" на Донбассе – сегодня в ток-шоу "Право на владу"

Смертельное ДТП в Харькове с участием подростка и очередные "российские маневры" на Донбассе – сегодня в ток-шоу "Право на владу"

Право на владу

В четверг, 4 ноября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 4 ноября Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать новое смертельное ДТП в Харькове при участии очередного подростка — сына состоятельных родителей.

Как оказалось, это далеко не первый проступок юноши, ранее стрелявшего по людям из пневматического оружия в супермаркете. Да и он сам далеко не первый мажор, безнаказанно игнорировавший законы, травмировавший или даже убивавший людей.

Эксперты, политики и гости студии подискутируют, сколько еще будут продолжаться смертельные скачки на дорогах и почему в большинстве случаев подобным богачам удается избежать ответственности. Специалисты попытаются ответить на вопрос: что должно сделать государство, чтобы положить этому конец.

Еще одна тема для дискуссии – "Российские маневры" – очередные движения агрессора у границы и на Донбассе. Что там происходит и почему враг зашевелился. Почему официальные комментарии порой противоречат сообщениям с линии столкновения и к чему нам следует готовиться.

В программе примут участие:

  • генеральный прокурор Ирина Венедиктова,
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
  • вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,
  • первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий,
  • волонтер, автогонщик, советник министра обороны (2014-2019) Алексей Мочанов,
  • начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала,
  • генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк,
  • народный депутат "Оппозиционная платформа — При жизни" Нестор Шуфрич,
  • главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов,
  • корреспондент агентства УНИАН в РФ Роман Цымбалюк,
  • пострадавшая в ДТП Оксана Евтеева,
  • адвокат Игорь Черняк, сын погибшего в ДТП Артем Носов,
  • юрист Геннадий Друзенко,
  • основатель общественной инициативы "Останови Лося" Константин Андриюк,
  • основатель интернет-портала dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 4 ноября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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