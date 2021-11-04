Смертельное ДТП в Харькове с участием подростка и очередные "российские маневры" на Донбассе – сегодня в ток-шоу "Право на владу"

Смертельное ДТП в Харькове с участием подростка и очередные "российские маневры" на Донбассе – сегодня в ток-шоу "Право на владу"

В четверг, 4 ноября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 4 ноября Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать новое смертельное ДТП в Харькове при участии очередного подростка — сына состоятельных родителей.

Как оказалось, это далеко не первый проступок юноши, ранее стрелявшего по людям из пневматического оружия в супермаркете. Да и он сам далеко не первый мажор, безнаказанно игнорировавший законы, травмировавший или даже убивавший людей.

Эксперты, политики и гости студии подискутируют, сколько еще будут продолжаться смертельные скачки на дорогах и почему в большинстве случаев подобным богачам удается избежать ответственности. Специалисты попытаются ответить на вопрос: что должно сделать государство, чтобы положить этому конец.

Еще одна тема для дискуссии – "Российские маневры" – очередные движения агрессора у границы и на Донбассе. Что там происходит и почему враг зашевелился. Почему официальные комментарии порой противоречат сообщениям с линии столкновения и к чему нам следует готовиться.

В программе примут участие:

генеральный прокурор Ирина Венедиктова,

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,

первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий,

волонтер, автогонщик, советник министра обороны (2014-2019) Алексей Мочанов,

начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала,

генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк,

народный депутат "Оппозиционная платформа — При жизни" Нестор Шуфрич,

главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов,

корреспондент агентства УНИАН в РФ Роман Цымбалюк,

пострадавшая в ДТП Оксана Евтеева,

адвокат Игорь Черняк, сын погибшего в ДТП Артем Носов,

юрист Геннадий Друзенко,

основатель общественной инициативы "Останови Лося" Константин Андриюк,

основатель интернет-портала dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 4 ноября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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