Смертельное ДТП в Харькове с участием подростка и очередные "российские маневры" на Донбассе – сегодня в ток-шоу "Право на владу"

В четверг, 4 ноября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".
В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 4 ноября Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать новое смертельное ДТП в Харькове при участии очередного подростка — сына состоятельных родителей.
Как оказалось, это далеко не первый проступок юноши, ранее стрелявшего по людям из пневматического оружия в супермаркете. Да и он сам далеко не первый мажор, безнаказанно игнорировавший законы, травмировавший или даже убивавший людей.
Эксперты, политики и гости студии подискутируют, сколько еще будут продолжаться смертельные скачки на дорогах и почему в большинстве случаев подобным богачам удается избежать ответственности. Специалисты попытаются ответить на вопрос: что должно сделать государство, чтобы положить этому конец.
Еще одна тема для дискуссии – "Российские маневры" – очередные движения агрессора у границы и на Донбассе. Что там происходит и почему враг зашевелился. Почему официальные комментарии порой противоречат сообщениям с линии столкновения и к чему нам следует готовиться.
В программе примут участие:
- генеральный прокурор Ирина Венедиктова,
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,
- вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,
- первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий,
- волонтер, автогонщик, советник министра обороны (2014-2019) Алексей Мочанов,
- начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Шаптала,
- генерал-майор СБУ, эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк,
- народный депутат "Оппозиционная платформа — При жизни" Нестор Шуфрич,
- главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов,
- корреспондент агентства УНИАН в РФ Роман Цымбалюк,
- пострадавшая в ДТП Оксана Евтеева,
- адвокат Игорь Черняк, сын погибшего в ДТП Артем Носов,
- юрист Геннадий Друзенко,
- основатель общественной инициативы "Останови Лося" Константин Андриюк,
- основатель интернет-портала dtp.kiev.ua Влад Антонов.
Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 4 ноября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.