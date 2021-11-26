Смертельное ДТП в Харькове: водитель грузовика был под действием наркотиков и не смог объяснить, как произошла авария

За аварию с тремя жертвами мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
Экспертиза признала, что водитель грузовика, который накануне вечером спровоцировал жуткую аварию в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения. Три человека, среди которых и маленький ребенок, погибли. Еще четверо — получили ранения.
Об этом 26 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Так, автомобиль MAN двигался по окружной дороге уже на запрещающий сигнал светофора. "Шевроле" выехал на перекресток. И грузовик, не останавливаясь, снес автомобиль.
Одними из первых бросились на помощь работники заправки.
Жмыхом, который вез MAN, была усеяна вся дорога вокруг. Так что спасателям, чтобы добраться до такси, пришлось взяться за лопаты. Наконец через несколько часов разбитое такси достали. В такси погибли все — водитель и его пассажиры — бабушка с трехлетней внучкой.
Следует отметить, что у водителя и пассажиров такси шансов выжить просто не было. Несколькотонный грузовик раздавил легковушку, словно жестянку.
Коллеги погибшего таксиста в шоке. Говорят, за 2 года работы на водителя не было никаких нареканий.
41-летний водитель фуры, спровоцировавший ДТП — в больнице под наблюдением полиции. У него рассечена рука, но травмы не тяжелые. Экспертиза показала, что он находился под действием наркотиков.
За аварию с тремя жертвами мужчине грозит до 12 лет тюрьмы. Прокуратура будет просить суд, чтобы на время следствия его арестовали. В больнице остается еще один потерпевший с ушибами, остальных участников ДТП после оказания помощи медики отпустили домой.
Напомним:
Масштабное ДТП с участием грузовика и легковушек произошло вчера, 25 ноября. Водитель фуры проехал перекресток на красный свет и столкнулся с легковушкой. Далее грузовик развернулся и упал прицепом на автомобиль такси, в котором находились двое взрослых и 3-летний ребенок — все они погибли. Еще четыре человека из других авто с травмами доставлены в больницу. 41-летний водитель грузовика MAN задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
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