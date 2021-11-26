Смертельное ДТП в Харькове: водитель грузовика был под действием наркотиков и не смог объяснить, как произошла авария

Смертельное ДТП в Харькове: водитель грузовика был под действием наркотиков и не смог объяснить, как произошла авария

За аварию с тремя жертвами мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Экспертиза признала, что водитель грузовика, который накануне вечером спровоцировал жуткую аварию в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения. Три человека, среди которых и маленький ребенок, погибли. Еще четверо — получили ранения.

Об этом 26 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, автомобиль MAN двигался по окружной дороге уже на запрещающий сигнал светофора. "Шевроле" выехал на перекресток. И грузовик, не останавливаясь, снес автомобиль.

Одними из первых бросились на помощь работники заправки.

ДТП в Харькове: экспертиза признала, что водитель грузовика был в состоянии наркотического опьянения

Жмыхом, который вез MAN, была усеяна вся дорога вокруг. Так что спасателям, чтобы добраться до такси, пришлось взяться за лопаты. Наконец через несколько часов разбитое такси достали. В такси погибли все — водитель и его пассажиры — бабушка с трехлетней внучкой.

Следует отметить, что у водителя и пассажиров такси шансов выжить просто не было. Несколькотонный грузовик раздавил легковушку, словно жестянку.

Коллеги погибшего таксиста в шоке. Говорят, за 2 года работы на водителя не было никаких нареканий.

41-летний водитель фуры, спровоцировавший ДТП — в больнице под наблюдением полиции. У него рассечена рука, но травмы не тяжелые. Экспертиза показала, что он находился под действием наркотиков.

За аварию с тремя жертвами мужчине грозит до 12 лет тюрьмы. Прокуратура будет просить суд, чтобы на время следствия его арестовали. В больнице остается еще один потерпевший с ушибами, остальных участников ДТП после оказания помощи медики отпустили домой.

Напомним:

Масштабное ДТП с участием грузовика и легковушек произошло вчера, 25 ноября. Водитель фуры проехал перекресток на красный свет и столкнулся с легковушкой. Далее грузовик развернулся и упал прицепом на автомобиль такси, в котором находились двое взрослых и 3-летний ребенок — все они погибли. Еще четыре человека из других авто с травмами доставлены в больницу. 41-летний водитель грузовика MAN задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Читайте также: