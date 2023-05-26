Смертельное ДТП в Киеве: судья сам часто закрывал дела за пьяное вождение

Алексей Тандыр не имел законных полномочий для того, чтобы передвигаться в комендантский час без специального пропуска.

В Киеве судья в комендантский час на большой скорости на блокпоста сбил 23-летнего нацгвардейца. От травм погиб на месте. Без отца остались трое детей. Водителем оказался председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр. Его задержали. ДБР начало расследование. Событие вызвало ажиотаж в соцсетях. Люди требуют справедливого наказания для судьи.

Что известно о судье и что рассказывают побратимы о своем товарище, в сюжете ТСН.

Что известно о судье

По иронии судьбы судья Алексей Тандыр, совершивший смертельное ДТП, отметился освобождением от ответственности большого количества водителей, которые управляли авто подвыпивши.

В частности в 2018 году судья Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрий Усатый, также будучи выпившим, совершил ДТП. Производство за неимением состава административного правонарушения тогда закрыл ныне подозреваемый его коллега – Тандыр.

В настоящее время судья Тандыр задержан. Следствие по делу уже начало Государственное бюро расследований вместе с Киевской прокуратурой. В ДБР сообщили, что в настоящее время принимаются процессуальные меры по принудительному изъятию биологических образцов у судьи и назначены необходимые судебные экспертизы.

Предварительно судья был пьяным. Проходить тест на алкоголь на месте он отказался. Ехать на осмотр в больницу тоже. В то же время, по словам свидетелей, Тандыр заявил, что ему плохо и попросил вызвать скорую.

Кроме того, судья Тандыр не имел законных полномочий для того, чтобы передвигаться в комендантский час без специального пропуска.

"Решается вопрос о сообщении о подозрении и обращении в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей", – сообщили в прокуратуре.

После этого судьи должны избрать меру пресечения. За совершенное Тандыру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Что известно о погибшем военном

Вадим Бондаренко, служащий НГУ, погибший в ДТП / Фото: Klymenko Time

Погибший 23-летний срочник Вадим Бондаренко родом из Черкасской области. Службу проходил в Черкассах, рассказывает его собрат Николай Соколовский. Итого они служили 2,5 года. С начала полномасштабного вторжения россиян Вадим рвался на передовую. Вместе с отцом и братом, которые сейчас воюют в Донецкой области. Но молодого человека отправили выполнять важные задачи в столице. Бондаренко – женат, воспитывал троих малолетних детей. Его мать вместе с женой – за границей.

"Он постоянно был жизнерадостным, он постоянно улыбался и дарил людям улыбку. Замечательный товарищ, отзывчивый добрый человек. Он занимался спортом он любил очень играть в футбол. Общался со всеми. Он не был конфликтным человеком. Постоянно помогал сослуживцам. Когда кто-то что-то у него просил, он никогда не откажет", — говорит военный Николай Соколовский.

Напомним, судье Алексею Тандыру, который в ночь на 26 мая, насмерть сбил военного Национальной гвардии Вадима Бондаренко, объявили подозрение по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины — совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также прокуратура направила запрос в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

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