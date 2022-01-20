Смертельное ДТП в Одессе: владельцы разбитых машин будут потребовать компенсации

Неуправляемый автобус задел четыре легковушки.

Владельцы автомобилей, которые разбил накануне в Одессе неуправляемый автобус, не исключают, что будут судиться с компанией-перевозчиком с требованием возместить убытки.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 20 января.

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Из четырех автомобилей один вообще не подлежит восстановлению, два нуждаются в ремонте, еще один — поврежден не критически.

Напомним, четыре легковушки протаранил рейсовый автобус. Он направлялся в Киев, но через десять минут после выхода на маршрут водителю стало плохо, и он потерял сознание за рулем.

Автобус вылетел на встречную, повредил четыре машины, снес дерево и врезался в стену магазина. Чудом из пассажиров и пешеходов обошлось без пострадавших. 58-летний водитель автобуса скончался в "скорой". Предварительно – у него случился инсульт.

Пассажиров доставили в столицу другим автобусом. У них претензий к компании-перевозчику нет.

Владельцы авто, разбитых в Одессе неуправляемым автобусом, будут судиться с компанией-перевозчиком

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