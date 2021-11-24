Смертельное ДТП в Виннице: активисту "Дорожного контроля", который был пьян, будут выбирать меру пресечения

Содержание алкоголя в крови мужчины, как показала экспертиза, превышало норму в десять раз.
Сегодня, 24 ноября, суд будет избирать меру пресечения активисту "Дорожного контроля", который на прошлой неделе в Виннице сбил велосипедистку.
Об этом говорится в выпуске ТСН.
За руль своего "Мерседеса" Роман Шиманский сел пьяным. Содержание алкоголя в его крови, как показала экспертиза, превышало норму в десять раз.
53-летнюю женщину, попавшую под колеса активиста, госпитализировали в реанимацию. Несколько дней она была в коме, а накануне вечером умерла, так и не очнувшись.
В Винницком "Дорожном контроле" признали — это их активист, и уже вроде бы исключили его из организации.
"Мы ждали подветривания анализа крови. Анализ подтвердил, что он был в состоянии алкогольного опьянения. После этого позиция наша неизменная – мы сразу исключаем таких людей из нашего коллектива", — заявил глава ОО "Дорожный контроль Винница" Владимир Зайдуха.
Сам Роман Шиманский свою вину в аварии не отрицает. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.
"Я вам много комментировать не буду, понесу наказание, которое определит суд", – говорит Роман Шиманский.
Возьмут ли под стражу активиста уже сегодня в суде, расскажем в выпусках ТСН в течение дня.
Читайте следующее:
Рекордная ночь трансплантаций: украинские хирурги провели шесть пересадок органов
Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 24 ноября
Воздух прогреется выше 10°: синоптики рассказали, когда в Украину придет значительное потепление