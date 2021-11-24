Смертельное ДТП в Виннице: активисту "Дорожного контроля", который был пьян, будут выбирать меру пресечения

Смертельное ДТП в Виннице: активисту "Дорожного контроля", который был пьян, будут выбирать меру пресечения

Содержание алкоголя в крови мужчины, как показала экспертиза, превышало норму в десять раз.

Сегодня, 24 ноября, суд будет избирать меру пресечения активисту "Дорожного контроля", который на прошлой неделе в Виннице сбил велосипедистку.

Об этом говорится в выпуске ТСН.

За руль своего "Мерседеса" Роман Шиманский сел пьяным. Содержание алкоголя в его крови, как показала экспертиза, превышало норму в десять раз.

53-летнюю женщину, попавшую под колеса активиста, госпитализировали в реанимацию. Несколько дней она была в коме, а накануне вечером умерла, так и не очнувшись.

В Винницком "Дорожном контроле" признали — это их активист, и уже вроде бы исключили его из организации.

"Мы ждали подветривания анализа крови. Анализ подтвердил, что он был в состоянии алкогольного опьянения. После этого позиция наша неизменная – мы сразу исключаем таких людей из нашего коллектива", — заявил глава ОО "Дорожный контроль Винница" Владимир Зайдуха.

Сам Роман Шиманский свою вину в аварии не отрицает. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"Я вам много комментировать не буду, понесу наказание, которое определит суд", – говорит Роман Шиманский.

Возьмут ли под стражу активиста уже сегодня в суде, расскажем в выпусках ТСН в течение дня.

ДТП в Виннице: суд будет избирать меру пресечения активисту «Дорожного контроля», который сбил велосипедистку

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