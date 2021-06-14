Смертельное падение в вагоне "Рахов-Киев": начальница поезда говорит, что пассажиры не любят поясов

Мужчина упал, а через несколько часов скончался.

В ночь на 12 июня, 28-летний пассажир поезда Рахов — Киев упал с верхней полки. Затем заснул, но через два часа ему резко стало плохо. Скорую вызвали, но мужчину спасти не удалось. Очевидцы утверждают: ситуация произошла из-за того, что он не воспользовался ремнями безопасности. Они якобы были.

Действительно, есть ли возможность пристегнуться на второй полке плацкартного вагона и многие ли пользуется такой услугой, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Поезд Рахов-Киев преодолевает 840 километров. Парень из Тернополя вместе со своей женой ехал на отдых, но до конечной станции так и не добрался. Он упал со второй полки: был не пристегнут. После падения сказал жене, что чувствует себя нормально, однако под утро мужчине стало плохо и он умер.

Пассажир Максим работает в детском лагере в Рахове. В ту ночь возвращался с ребенком в Киев. "Я был в соседнем вагоне. Мы где-то в 06.40 должны были прибыть, а примерно в 06.30 я проснулся, потому что поезд остановился в Фастове. Поинтересовался, почему так долго стоим в Фастове. Оказалось, что там умер человек в соседнем вагоне".

По предварительной версии, ремни были, но человек ими не воспользовался. Зато 10-летний мальчик, который ехал вместе с Максимом просил ремни, но проводник сказал, что их нет. Сейчас с ремнями никаких проблем: они у каждой полке.

Смертельное падение с верхней полки в плацкарте: почему стоит пользоваться ремнями безопасности

Начальница поезда Светлана Костенко говорит, что пассажиры просят ремни для детей, а вот взрослым они не нравятся. "Сегодня одного проводника у нас обматерили. Мол, они им мешает. Кто-то обвиняет их наверх. Их могут попросить все", — рассказала она.

Однако ремни безопасности — это не прихоть, а обязательный элемент поездки с 2019 года, говорит экс-менеджер "Укрзализныци" Александр Рудоманов. "Ремни безопасности после того, как ребенок упал в прошлом или позапрошлом году, стали обязательными во время передвижения поезда. Их проводник имеет вешать перед началом рейса. Если проводник их не дает, то набираете "горячую линию" и оставляете об этом обращении", — советует он.

Что же касается 28-летнего пассажира, который упал с верхней боковой полке и умер, то следствие пока устанавливает точную причину смерти.

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