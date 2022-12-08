Смертельное разминирование в Херсонской области: что известно о погибших полицейских и почему так произошло

Стали известны новые подробности трагедии, которая вчера произошла с черкасскими полицейскими в Херсонской области.

Напомним, 7 декабря вблизи села Федоровка Херсонской области во время стабилизационных мероприятий правоохранители попали в минную ловушку, которую устроили оккупанты. Четверо полицейских погибли, еще четверо получили ранения.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua источники в Нацполиции, правоохранители возвращались с боевого задания пешком и взорвались на фугасе, изготовленном из боеприпасов к крупнокалиберной артиллерии. Погибли руководитель полиции Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и самый молодой среди них — помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок. Последнему было всего 24 года.

"Местные жители сообщили о оставшемся после оккупантов схроне боеприпасов. Правоохранители разминировали его и возвращались назад, — рассказывает спикер полиции Черкасщины Зоя Вовк. — Во время этого возвращения угодили еще на один закопанный фугас. Четверо правоохранителей погибли, еще четверо правоохранителей получили ранения, двое из них, наши черкасские коллеги, находятся в тяжелом состоянии. Все они находились на Херсонщине около полутора месяцев, разминирования у них были каждый день".

По данным полиции, у Михаила Куратченко осталось двое маленьких дочерей, у кинолога тоже двое детей.

Самый молодой только недавно женился

Самый молодой из погибших, 24-летний Вадим Перижок только начинал семейную жизнь – женился весной этого года. До того, как пришел в полицию, работал айтишником в Монастырищенском районном суде Черкасской области.

Фото: Игорь Клименко

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказала глава суда Юлия Жежер.

"Наш суд стал первым местом работы для Вадима Перижка. Он был главным специалистом по информационным технологиям, проработал у нас четыре года, потом решил сменить профессию и пошел в ряды полиции, — рассказала нам председатель суда. — Вадим был невероятной души человек, очень заботился о своей маленькой сестре. Его гибель – очень большое горе для его родителей, он был для них единственной надеждой в жизни. Известно, что в свое время умер брат Вадима. Сам Вадим недавно женился. Кажется – в апреле".

Юлия Жежер вспоминает, что Вадим Перижок был человеком, который всегда придет на помощь.

"Вспоминается также то, как он пришел в свое время устраиваться на работу в наш суд, — рассказывает Юлия Жежер. — Тогда у него еще не было опыта, но он сказал, что очень хочет работать. Сказал, что даже ему не нужно денег. Добавил, что хочет о себе заявить и себя показать.Около трех месяцев он учился, влился в коллектив. Я тогда ему сказала так: "Вадим, кто стучит — тому открывают". Этим правилом он и руководствовался. Длительное время он пытался попасть в полицию, был очень упрямым в хорошем понимании этого слова. У него были амбициозные планы на жизнь, постоянно работал над собой. Во время работы в суде он одновременно учился в двух высших учебных заведениях, сейчас заканчивал еще одно".

Читайте также: