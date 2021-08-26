Смертельные аварии в Винницкой области: в ДТП легковушек с грузовиками погибли 4 человека

Одна из машин после ДТП загорелась.

Две смерти водителей в Винницкой области после ДТП.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

На трассе вблизи областного центра столкнулись грузовик и легковушка. Предварительно известно авто, за рулем которого была женщина, выехал на встречную. Удар был такой силы, что легковушка загорелась, кермувальниця погибла на месте.

А вблизи Немирова погибла семья. Там на большой скорости столкнулись легковушка и грузовик, перевозивший асфальт. На месте погиб водитель легкового автомобиля, его 14-летняя дочь и 20-летняя родственница. Водитель фуры не пострадал.

По информации следствия, именно погибший водитель иномарки выехал на встречку. Предварительно, он заснул за рулем.

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