Смертельные аварии в Винницкой области: в ДТП легковушек с грузовиками погибли 4 человека

Одна из машин после ДТП загорелась.
Две смерти водителей в Винницкой области после ДТП.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
На трассе вблизи областного центра столкнулись грузовик и легковушка. Предварительно известно авто, за рулем которого была женщина, выехал на встречную. Удар был такой силы, что легковушка загорелась, кермувальниця погибла на месте.
А вблизи Немирова погибла семья. Там на большой скорости столкнулись легковушка и грузовик, перевозивший асфальт. На месте погиб водитель легкового автомобиля, его 14-летняя дочь и 20-летняя родственница. Водитель фуры не пострадал.
По информации следствия, именно погибший водитель иномарки выехал на встречку. Предварительно, он заснул за рулем.