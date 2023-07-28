Смертельные ДТП, миллионные взятки и Мальдивы во время войны: довели ли хоть одно громкое дело в Украине до конца

Мы собрали топ-10 громких дел, фигурантам которых до сих пор не вынесли приговор.

Во время полномасштабной войны в Украине судьи, военкомы, народные депутаты и другие чиновники регулярно попадают в громкие скандалы. Так, судья Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца, нардеп Юрий Аристов отметился дорогим отдыхом на Мальдивах, у семьи эксвоенкома Евгения Борисова нашли миллионное состояние, нардепке Людмиле Марченко НАБУ и САП объявили подозрение за торговлю разрешениями на выезд за границу, экспредседатель Верховного суда Всеволод Князев, председатель Тернопольского облсовета Михаил Головко, экснардеп Максим Никитась и другие "погорели" на взятках.

Фигурнатов задерживали и проводили обыски. Впрочем, довели ли уже хоть одно дело до конца? Сайт ТСН.ua собрал все, что известно о громких делах против власть имущих.

Судья насмерть сбил Нацгвардейца в Киеве

В полночь 26 мая глава районного суда Киевской области Алексей Тандыр на блокпосту сбил 22-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко. Мужчина скончался на месте аварии.

Судью задержали и начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекших смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 5 до 10 лет.

Судья Алексей Тандыр / Фото: Судова влада України

На следующий день после смертельного ДТП, 27 мая, судьи Макаровского районного суда избрали меру пресечения Алексею Тандыру в виде содержания под стражей до 21 июля 2023 года без возможности внесения залога.

В Государственном бюро расследований впоследствии сообщили, что одна из судебно психологических экспертиз показала, что Алексей Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения, когда насмерть военнослужащего. В настоящее время судья находится в СИЗО.

Нардеп уехал на Мальдивы во время войны

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп партии "Слуга народа" Юрий Аристов в середине июля был замечен в пятизвездочном отеле на Мальдивах. Стоимость проживания на двоих за одну ночь на сервисе Booking.com варьируется от 100 до 323 тысяч гривен.

После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что будет инициирован вопрос о немедленной приостановке членства Юрия Аристова во фракции, исключении из комитета и сложении депутатского мандата. Сам Юрий Аристов подал заявление о сложении полномочий нардепа.

Нардеп Юрий Аристов / Фото: Юрий Аристов

Генеральный прокурор Андрей Костин по материалам ГБР и СМИ возбудил уголовное производство по внесению нардепом ложных сведений в документы для выезда за границу, за что может угрожать до трех лет ограничения свободы. У политика провели обыски. Среди прочего у него изъяли паспорта для выезда за границу с соответствующими отметками.

Следствие продолжается. Сейчас Юрий Аристов находится на свободе.

В семье эксвоенкома нашли миллионное состояние

Уже бывший руководитель Одесского территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов очутился в центре коррупционного скандала в конце апреля 2023 года.

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук обнародовал информацию, что семья Борисова якобы владеет в Европе роскошной недвижимостью и элитными автомобилями. Журналист УП Михаил Ткач побывал в Испании, своими глазами увидел виллу и рассказал детали в своем расследовании "Батальон Испания".

В ГБР установили, что за вознаграждение начальник Одесского военкомата давал указание подчиненным не призывать военнообязанных. В ходе досудебного расследования Бюро собрало огромный собственный массив доказательной базы. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.

Эксвойск Евгений Борисов / Фото: Telegram/Игорь Мосийчук

Правоохранители установили, что и теща экс-военкома в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser. Супруга экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость – офисное помещение в Испании стоимостью 737 тысяч евро, также не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов, сообщили в ГБР.

24 июля работники ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора задержали скрывавшегося в Киеве Евгения Борисова. Ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы. Санкции статей предусматривают ограничение свободы до 10 лет лишения свободы.

Печерский суд Киева 25 июля отправил Евгения Борисова под стражу на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен. Экс-военком находится в СИЗО.

Нардеп торговала выездами за границу

НАБУ и САП объявили подозрение народному депутату от "Слуги народа" Людмиле Марченко. Ее обвиняют в том, что она торговала разрешениями на выезд за границу, обещав внести уклониста в систему "Шлях". За это она якобы просила 5300 долларов. По данным правоохранителей, посредницей была помощница Марченко – Анастасия Колесник, ей тоже объявили подозрение.

На одном из обнародованных САП видео видно, как депутат получает взятку, однако поняв, что за ней следят – выбрасывает деньги за забор. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УКУ, максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.

Депутат Людмила Марченко / Фото: УНИАН

Впрочем, мера пресечения в отношении подозреваемой Людмилы Марченко не избиралась, ведь она находится в медучреждении. По информации УП, депутат – на восьмом месяце беременности и готовится к рождению ребенка. У следствия есть документы о том, что Марченко находится на стационарном лечении. Подозрение ей также вручалось в больнице.

В отношении другой фигурантки дела, помощницы нардепки, Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения в виде залога в 53 680 гривен. Этот залог был внесен.

Председатель Верховного суда и взятка почти 3 млн долларов

Уже бывший председатель Верховного суда Всеволод Князев был задержан при получении взятки в почти 3 млн долларов. По информации СМИ, деньги Князев якобы получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

18 мая Князева арестовали на два месяца с альтернативой залогу в размере 107 млн грн, позже залог уменьшили до 75 млн грн.

Всеволод Князев

Высший антикоррупционный суд 11 июля продлил действие меры пресечения бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву, подозреваемому во взяточничестве. Однако Князев может выйти на свободу, если он или другое лицо внесет залог в 75 млн грн.

Главу Тернопольского областного совета задержали за получение взятки

Главу Тернопольского областного совета Михаила Головко подозревают в получении взятки от предпринимателя. НАБУ и САП задержали его и двух заместителей главы Тернопольской военно-гражданской администрации.

28 июня главу облсовета взяли под стражу на 60 суток. Однако Головко вышел из следственного изолятора – за него внесли залог 800 тыс. грн.

Михаил Головко / Фото: Суспільне

В июле стало известно, что Головко вышел на работу и снова выполняет свои обязанности. Он пояснил, что вернулся на свое рабочее место в соответствии с решением суда, поскольку является подозреваемым, а не подсудимым. Обвинение в получении взятки глава облсовета назвал "маразмом, абсурдом и провокацией". Следствие по его делу продолжается.

Нардеп подозревается в мошенничестве

Народный депутат, председатель подкомитета в комитете Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Алексеев подозревается в мошенничестве. По данным СБУ, за 50 тысяч долларов он обещал помочь иностранцу избежать экстрадиции.

Депутата разоблачили при получении второй части денег – 30 тысяч долларов. Ему сообщили о подозрении в мошенничестве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сергей Алексеев/Фото: Сергей Алексеев/Facebook

3 июля в Лычаковском районном суде Львова нардепу избрали меру пресечения – 60 суток содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн 264 тыс. грн.

Перед слушанием нардеп заявил, что его подставили. По его словам, мужчина, от которого он получил деньги, его знакомый. Алексеев вышел из СИЗО на следующий день, 4 июля. Расследование дела продолжается.

Скандальный Максим Микитась

18 октября 2022 бывшего нардепа и экс-председателя госкомпании "УкрБуд" Максима Микитася задержали по заявлению мэра Днепра Бориса Филатова. Тот утверждал, что Микитась предлагал ему 22 млн евро за участие определенных компаний в строительстве метро в городе.

11 июля ВАКС продлил Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 сентября, но уменьшил залог с 40 до 20 млн грн.

На прошлой неделе, 21 июля, в Высшем антикоррупционном суде Украины состоялось очередное заседание по делу Микитася, обвиняемого в попытке подкупа Филатова. На заседании не было сотрудников конвоя. По данным Центра противодействия коррупции, Микитась вышел из СИЗО несколько дней назад, залог был внесен в минувшие выходные.

Максим Никитась / Фото: УНІАН

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В конце заседания экс-нардеп попросил судей разрешить ему с 2 по 7 августа поехать в Ивано-Франковскую и Львовскую области по семейным обстоятельствам. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры не возражал, но только в том случае, если это не помешает судебному разбирательству. В итоге судьи разрешили Микитасю покинуть Киев на шесть дней.

Следующее заседание по этому делу назначено на 4 августа. Микитась обещал принять участие в заседании по видеосвязи, а 7 августа прибыть на заседание в суд.

Микитась также обвиняемый по другому делу, расследованному НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн. средств национальной гвардии. Дело также слушается в суде.

Коррупция в Государственной судебной администрации

НАБУ и САП разоблачили главу Госсудебной администрации Алексея Сальникова на взятке. По данным следствия, в марте он получил 7,5 тысяч долларов. Часть этих средств он якобы должен был оставить себе, а 5 тыс. долларов передать судьям Верховного суда за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

24 июля детективы провели обыск по месту работы Сальникова. Предварительная квалификация – ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

Алексей Сальников / Фото: slidstvo.info

Подозреваемый в коррупции депутат Киевсовета

Депутата Киевсовета Владислава Трубицына подозревают в организации схемы получения взяток за победу предпринимателей в тендерах на установку торговых точек в разных районах Киева. Подозрение ему объявили в начале февраля 2022 года.

17 мая депутат не явился на судебное заседание, а его телефон находился вне зоны досягаемости. На следующий день он пропустил сессию Киевсовета.

Владислав Трубицын / Фото: УНИАН

В конце мая Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство о международном розыске Трубицина, обвиняемого в получении 1,39 млн грн. взятки. Впоследствии стало известно, что Трубицын смог выехать из страны воспользовавшись письмом от начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

В ГУР подтвердили, что ведомство предоставляло Трубицину письмо о содействии выезду из страны, но говорят, что сделали это по просьбе другой структуры. В то же время, отказались ее назвать.

5 июня Высший антикоррупционный суд объявил в розыск Трубицына. Подозреваемый был заочно арестован. Суд также взыскал в бюджет 9,88 млн грн залога, уплаченного за Трубицына банкиром Яковом Кузнецовым.

По состоянию на 28 июля 2023 года ни один приговор по этим громким делам не вынесен.

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